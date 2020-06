Silberpreis über wichtigem Preisniveau - Nächstes Ziel bei 21 Dollar

Am 1. Juni brach der Silberpreis über ein wichtiges Niveau aus, das fast vier Jahre lang gehalten wurde. Da Silber nun fest über 18,50 Dollar liegt, ist das nächste Preisziel 21 Dollar. Wenn Silber über sein Hoch von September 2019 bei 19,75 Dollar ausbrechen kann, dann besteht eine gute Chance, dass es 21 Dollar im Juni erreichen kann.In einem anderen Artikel postete ich den unteren Chart, der zeigt, wie Silber am letzten Maitag bei 18,50 Dollar schloss. Da Silber damals auf dem Hochpunkt seiner Handelsspanne schloss, erwartete ich, dass es im asiatischen Handel früh auf einem höheren Wert eröffnen würde, um sich dann im späteren Verlauf des Tages weiter nach oben zu bewegen.Im monatlichen Chart können wir sehen, dass Silber bei 18,50 Dollar schloss. Sollte Silber in Asien höher eröffnen, dann läge der Boden des Charts für den Monat über 18,50 Dollar. Das war ein extrem wichtiger Punkt. Ich postete die unteren Charts:Und am frühen Morgen des 1. Juni das Folgende: