Freeman Gold Corp. steckt im Goldkonzessionsgebiet Lemhi weitere Claims ab

VANCOUVER, 11. Juni 2020 - Freeman Gold Corp. (ehemals Lodge Resources Inc.) (Freeman oder das Unternehmen) (CSE: FMAN) (FWB: 3WU) freut sich bekannt zu geben, dass in seinem Goldprojekt Lemhi 219 weitere Claims abgesteckt werden konnten. Die neu abgesteckten Claims erstrecken sich über eine besonders aussichtsreiche Zone im Nahbereich und in einer Streichrichtung mit der bekannten oberflächennahen Goldoxidmineralisierung, die zwischen den Jahren 1980 und 2013 im Zuge von Bohrungen anhand von mehr als 355 Bohrlöchern abgegrenzt wurde. Das Goldprojekt Lemhi deckt aktuell eine äußerst potenzialreiche Fläche von 7.515 Acres ab, die trotz der Entdeckung von historischen Ressourcen bisher so gut wie nicht exploriert wurde.VP Exploration Dean Besserer meint dazu: Nachdem sich unser Unternehmen ein Gesamtgrundstückspaket von rund 30 Quadratkilometern rund um die historische Goldoxidmineralisierung bei Lemhi sichern konnte, erhöhen sich damit auch die Chancen für die Entdeckung weiterer Satellitenlagerstätten. Die aktuelle geologische Auswertung und die Ausmaße des Mineralisierungskörpers bestärken uns in unserer Meinung, dass dieser zusätzliche Grunderwerb absolut wichtig war, weil er dem Unternehmen ermöglicht, sein ambitioniertes Explorationsprogramm in Verbindung mit ressourcenfokussieren Bohrungen fortzusetzen.Freeman freut sich außerdem, die Bestellung von Herrn Tom Panoulias zum Vice President, Corporate Development mit Wirkung zum 10. Juni 2020 bekannt zu geben. Herr Panoulias ist ein Kapitalmarktexperte mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Herr Panoulias war zuvor bei den Firmen Echelon Wealth Partners, Fraser Mackenzie und Dundee Capital Markets tätig, wo er einerseits mehr als eine Milliarde Dollar für Emittenten im Bergbausektor aufbringen konnte und andererseits Führungsteams bei zahlreichen Fusionen und Übernahmetransaktionen in beratender Funktion begleitete. Vor seinem Einstieg in den Kapitalmarktsektor bekleidete Herr Panoulias bei den Firmen Kinross Gold Corp. und TVX Gold Inc. Führungsrollen in der Unternehmensentwicklung und beaufsichtigte verschiedene Übernahme- und Ausgliederungsprojekte. Herr Panoulias hat an der University of Toronto mit Auszeichnung ein Bachelorstudium in Handelswissenschaften absolviert und ist Mitglied der Canadian Institution of Mining and Metallurgy sowie der Toronto Society of Financial Analysts.President & CEO William Randall fügt hinzu: Ich möchte Tom ganz herzlich im Team von Freeman willkommen heißen. Wir freuen uns darüber, dass uns Tom mit seiner Erfahrung und seinem Know-how beim Ausbau des Goldprojekts Lemhi unterstützen wird. Der erste Arbeitsschwerpunkt wird die Erstellung einer ersten NI43-101-konformen Ressourcenschätzung in der historischen Ressourcenzone sein. Hier konzentrieren wir uns auf die oberflächennahe Oxidmineralisierung und nehmen das umfangreiche Datenmaterial früherer Betreiber unter die Lupe.Diese Pressemeldung wurde von Dean Besserer, P. Geo., VP Eploration bei Freeman Gold Corp. , in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101- Standard for Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Freeman Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Akquisition, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und den USA gerichtet ist.Für das Unternehmen:Kelvin LeeVice President von FreemanNähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Ken Cotiamco unter der Rufnummer 604-687-7130 oder per E-Mail an ken@skanderbegcapital.com.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens beinhalten, aber nicht auf diese beschränkt sind. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens eintreten werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und häufig, jedoch nicht immer anhand von Wörtern wie erwartet, plant, rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten, identifiziert werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen reflektieren die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!