Silberpreis "besser positioniert" für Jahresendrally als Gold

Der Silberpreis hat besser Chancen, am Jahresende eine Rally zu verzeichnen als Gold, so heißt es von Orchid Research laut Kitco News . Grund dafür seien dessen Positionierung, Investorstimmung und industrieller Nachfrage."Wir erwarten, dass Silber aufgrund seiner leichten Spekulantenpositionierung relativ widerstandsfähiger als Gold ist. Tatsächlich denken wir, dass Silber besser dafür "positioniert" ist, eine Rally in den kommenden Monaten zu verzeichnen," schrieb das Unternehmen am Mittwoch."Ähnlich wie bei Gold hat der Anstieg der US-Realzinsen aufgrund Erwartungen stärkeren Wirtschaftswachstums den Silberpreis nach unten gedrückt", spezifizierte Orchid Research. In der zweiten Jahreshälfte solle sich dies jedoch ändern und Grund dafür seien Investorenstimmung und industrielle Nachfrage."Während die Investorenstimmung gegenüber Silber in Q1 neutral bis bearisch war, hat sie sich seit Beginn Q2 deutlich erhöht. Die ETF-Bestände sind im bisherigen Jahr um 25% gestiegen," hieß es. "Das, in Verbindung mit einer plausiblen Erholung der industriellen Nachfrage von Silber, könnte es bis Ende des Jahres stark nach oben befördern."© Redaktion GoldSeiten.de