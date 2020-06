MarketWatch: Kapital soll zurück in Bergbaubranche fließen

Makroanalyst Otavio Costa von Crescat Capital meint, dass wir uns derzeit in den Anfangsphasen eines großen Edelmetallbullenmarktes befinden würden, so berichtet MarketWatch . "Die Bergbaubranche befand sich seit der Spitze der Gold- und Silberpreise im Jahr 2011 in einer Art Rezession", erklärte er."Das Kapital in der Branche ist versiegt. Ich denke, dass sich makroökonomische Daten und Fundamentaldaten nun mit den technischen Daten auf der langfristigen Seite alignieren. So ein gutes Setup für eine Branche wie die Edelmetalle habe ich noch nie gesehen", meinte Costa."Die Metallpreise sollten deutlich steigen und Kapital allgemein zurück in die Branche fließen, und ich denke, dass es eine große Veränderung in Sachen Margins und Fundamentaldaten dieser Unternehmen geben wird", fügte er hinzu."Es gibt keine grundlegenden Gründe, warum wir organisches Wachstum in der Wirtschaft beobachten sollten, und das bringt uns zurück zur Regierungssituation. Sie ist bereits bankrott und Defizite werden in Zukunft nur zunehmen... das wird die Fed dazu zwingen, weitere Stimuli auszugeben. Und das schafft ein positives Umfeld für Gold und die Bergbauunternehmen," erklärte Costa.© Redaktion GoldSeiten.de