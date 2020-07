Plato Gold Corp. engagiert Investor Relations Agentur in Deutschland

Toronto, 8. Juli 2020 - Plato Gold Corp. (TSX-V: PGC; Frankfurt: 4Y7 oder WKN: A0M2QX) ("Plato", oder das "Unternehmen") gibt hiermit den Beginn einer Zusammenarbeit mit der Investor Relations Agentur Hoewler International Investor Relations and Consulting (Inh. Dipl.-Kfm. Maurice Höwler) mit Sitz in Oyten, Deutschland bekannt. Es wurde eine Vertragslaufzeit von 6 Monaten vereinbart.Herr Dipl.-Kfm. Maurice Höwler wird Investoren aus dem deutschsprachigen Raum über die Assets von Plato Gold Corp. im Bereich der strategischen Metalle sowie der Edelmetalle informieren und das Unternehmen in Europa vertreten. Plato wartet derzeit auf mineralogische und metallurgische Analyseergebnisse von Erzproben aus dem Niob-Projekt Good Hope. Insbesondere die metallurgischen Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung dieses wichtigen Projektes sehr hilfreich sein. Niob wird von Seiten der Regierungen in den USA und Kanada als strategisches und kritisches Metall angesehen. Das Übergangsmetall nimmt heute bei einer Vielzahl von Hochtechnologie-Anwendungen eine Schlüsselrolle ein, so u.a. bei Batterien für Elektroautos, Quantencomputern und in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Ein ausreichendes inländisches Niobangebot ist daher entscheidend, um unsere heutige Art zu Leben langfristig zu sichern.Maurice Höwler lebt in der Nähe von Bremen und gründete seine Investor Relations Agentur im Mai 2009. Er besitzt ein deutsches Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Osnabrück (Banking and Finance, International Accounting, Economic Policy). Im Rahmen seiner Investor Relations Agentur kann Herr Höwler auf eine mehr als 10 jährige Erfahrung in der Bergbauindustrie zurückgreifen. Vom Oktober 2010 - Oktober 2011 war er Vice President, Manager of Investor Relations in Europe bei dem früheren Unternehmen Lexam VG Gold Inc. Heute zählen zu seinen kanadischen Mandanten mit Listing an der TSX-V und CSE Explorations- und Entwicklungsunternehmen die sich auf Industrie-, Edel- und strategische Metalle spezialisiert haben. Herr Höwler unterhält seit Jahren sehr gute Beziehungen zu Rohstoffinvestoren innerhalb der Investment-Community im Herzen von Europa.Maurice Höwler sagte: "Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit Anthony Cohen und seinem Team bei Plato Gold Corp.! Aufgrund der Spezialisierung auf strategische Metalle ist Plato aus meiner Sicht hervorragend positioniert, um in einer kommenden Rohstoff-Boomphase im Zuge der sogn. Industriellen Revolution 4.0 Shareholder Value zu generieren. In der Europäischen Union werden Niob und die sogn. Platinmetalle (Platinum Group Metals) bereits seit einigen Jahren als kritische Rohstoffe eingestuft. Die beiden Hauptprojekte des Unternehmens Good Hope und Pic River wurden von dem renommierten deutsch-kanadischen Erzsucher Dr. Rudy Wahl entdeckt. In dieser nun anstehenden Übergangsphase in ein neues Zeitalter ist mit einer weltweit wachsenden Nachfrage nach Niob und Palladium zu rechnen. Zur gleichen Zeit sehen sich europäische Investoren mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert. Die hyper-expansive Geldpolitik der EZB führte bereits zu negativen Realzinsen in Deutschland. Die nun von den Regierungen auf den Weg gebrachten gigantischen Konjunkturprogramme zur Stabilisierung der Wirtschaft könnten in einigen europäischen Ländern zu steigenden Staatsverschuldungsquoten führen. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine Blaupause für die derzeit stattfindende exzessive Geldmengenausweitung und ein bekannter negativer Nebeneffekt dieser Maßnahmen ist die Entstehung von Preisblasen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist die Junior-Miningbranche aus meiner Sicht vielleicht die letzte verbleibende unterbewertete Assetklasse auf der Welt. Plato Gold ist ein faszinierendes Unternehmen mit einem Fokus auf jene strategischen Metalle, die in der uns bevorstehenden Revolution in Schlüsseltechnologien eine zentrale Rolle spielen werden!""Wir freuen uns, dass Maurice Höwler mit Investoren aus dem deutschsprachigen Raum im Herzen von Europa über die spannende Unternehmensstory von Plato Gold sprechen wird", sagte Anthony J. Cohen, Präsident und CEO. Und er fügte hinzu: "Europäische Investoren werden den Wert der Good Hope Niob-Liegenschaft sowie unserer anderen Mineralprojekte zu schätzen wissen und ich freue mich darauf, nach Europa zu reisen um Investoren über Plato zu informieren."Herr Höwler wird ein monatliches Honorar i.H.v. C$ 3900 zuzüglich möglicher Steuern erhalten. Maurice Höwler hält derzeit direkt und indirekt 120000 Stammaktien von Plato Gold Corp. Die o.g. Transaktion gilt vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Regulierungsbehörden.Zusätzlich zu der Investor Relations Vereinbarung mit Maurice Höwler, gibt Plato hiermit das erfolgreiche Zweitlisting des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.Investoren finden das Unternehmen ab sofort unter dem Aktien-Kürzel "4Y7" sowie unter der WKN: A0M2QX.Höwler International Investor Relations and Consulting- Finanzkommunikation und Unternehmensberatung -Inh. Dipl.- Kfm. Maurice HöwlerBergstr. 2828876 Oyten, DeutschlandBüro: +49 (0) 4207 6022447Sprechzeiten: Montag - Freitag: 15:00 - 18:00 Uhr CET oder n. Vereinbarung.Email: hoewler2000@yahoo.deXING Profil: https://www.xing.com/profile/Maurice_Hoewler Plato Gold Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Listing an der TSX-Venture Exchange und Projekten in der Nähe von Marathon, Ontario, Timmins, Ontario sowie Santa Cruz, Argentinien.Die Niob-Liegenschaft Good Hope umfasst 254 Bergbauclaims, hiervon sind 227 sogn. "single cell claims", weitere 27 Bergbauclaims sind "boundary cell claims". Das Projektgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 5146 ha in den Gemeinden von Killala Lake und Cairngorm Lake in der Nähe von Marathon, Ontario. Plato besitzt 100% der Eigentumsrechte an der Good Hope Niob-Liegenschaft.Das Pic River Platinum Group Metals (PGM) Projekt besteht aus 111 "single cell claims" mit einer Gesamtfläche von 2247 ha in den Gemeinden Foxtrap Lake und Grain in der Nähe von Marathon, Ontario. 19 dieser Bergbauclaims schliessen sich direkt an die westliche Gebietsgrenze des Marathon PGM Projektes und somit auch an die Sally Lagerstätte von Generation Mining an.Das Projektgebiet in Timmins beinhaltet die vier Liegenschaften Guibord, Harker, Holloway und Marriott im Harker/Holloway Goldcamp östlich von Timmins, Ontario. Plato hält einen 50% Anteil an dem Guibord-Projekt, die restlichen 50% befinden sich im Besitz von Osisko Mining Inc. ("Osisko"). Osisko hält einen 80% Anteil an der Harker-Liegenschaft, während Plato hier einen 20% Anteil besitzt.In Argentinien besitzt Plato einen 75% Anteil an Winnipeg Minerals S.A. ("WMSA"), einem in Argentinien gegründetem Unternehmen. WMSA hält die Besitzrechte an der Lolita-Liegenschaft, die sich mit einer Vielzahl von zusammenhängenden Mineralrechten auf einer Gesamfläche von 9672 ha erstreckt. Die Arbeiten an dem Projekt sind soweit fortgeschritten, dass mit Bohrungen begonnen werden kann, oder die Liegenschaft im Rahmen einer Optionsvereinbarung an ein Partnerunternehmen weitergegeben werden kann.Anthony CohenPräsident und CEO, Plato Gold Corp.Tel.: (+1) 416-968-0608Fax: (+1) 416-968-3339info@platogold.comwww.platogold.comDiese Pressemitteilung darf nicht in den USA oder über US-amerikanische Nachrichtenagenturen verbreitet werden.Zukunftsbezogene Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei allen Informationen, ausgenommen solche über historische Fakten, handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen. Diese umfassen insbesondere Informationen, die sich auf bestimmte Handlungen/Tätigkeiten beziehen, sowie auf Ereignisse und Entwicklungen, wovon das Management bzw. das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass diese eintreten werden, oder vielleicht in Zukunft eintreten können, sowie Aussagen die sich auf die Unternehmensstrategie, -pläne, oder die zukünftige finanzielle und/oder operative Leistung des Unternehmens beziehen.Als derartige zukunftsbezogene Informationen gelten insbesondere und nicht darauf beschränkt, Aussagen, Projektionen und Schätzungen des Managements in Verbindung mit dem Angebot, hinsichtlich einer möglichen Mineralisierung und Ressourcen, zu den Explorationsergebnissen sowie zukünftigen Unternehmensplänen und -zielen.In dieser Pressemitteilung können zukunftsbezogene Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "schätzt", "prognostiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "glaubt", "hofft", sowie anhand von Variationen dieser Wörter und Begriffe, oder anhand von Aussagen bezogen auf bestimmte Handlungen/Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse, d.h. Begriffe wie "möge", "könnte", "würde", "dürfte", oder auch "werden unternommen", "passieren", oder "erreicht werden", identifiziert werden. Derartige zukunftsbezogene Aussagen basieren auf dem aktuellen Informationsstand und den Erwartungen von Plato und Plato gewährt keine Sicherheit darüber, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den erwarteten, zukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften des Unternehmens, wie diese von solchen zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder impliziert werden, abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die im Zusammenhang mit unter anderem der Genehmigung und dem Abschluss des Angebots, den Explorationsergebnissen, der Projektentwicklung, einer möglichen Landrückgewinnung, sowie den Investitionskosten in den Liegenschaften von Plato stehen, sowie von der finanziellen Situation des Unternehmens und den Wachstumsaussichten des Unternehmens abhängen, können wesentlich von den erwarteten, zukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften des Unternehmens abweichen, aus vielen Gründen wie z.B. durch Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Bedingungen an den Finanzmärkten; Veränderungen bei der Nachfrage und den Preisen für Mineralien; Änderungen durch den Gesetzgeber und durch die Rechtsprechung; Rechtsstreitigkeiten; außerdem Änderungen durch die Regulierungsbehörden, insbesondere hinsichtlich der Umwelt; politische Entwicklungen sowie Veränderungen der Wettbewerbssituation; technologische und operative Schwierigkeiten die im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Plato auftreten können; sowie andere Angelegenheiten auf die sowohl in dieser Pressemitteilung, als auch in den eingereichten Formularen und Berichten bei den Wertpapieraufsichtsbehörden hingewiesen wird. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich all jener Faktoren, die einen Einfluss auf die zukunftsbezogenenen Aussagen von Plato haben können. Das Unternehmen warnt und weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine Sicherheit geben kann, dass sich zukunftsbezogene Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse wesentlich von den in derartigen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Demzufolge sollten Investoren kein übertriebenes Vertrauen in zukunftsbezogene Aussagen setzen. Das Unternehmen lehnt jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer Aktualisierung oder Überarbeitung von irgendwelchen zukunftsbezogenen Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder auf andere Weise, ausgenommen es ist gesetzlich vorgeschrieben.Weder die TSX-Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Serviceanbieter (wie in den Richtlinien der TSX-Venture Exchange definiert) haben den Inhalt dieser Pressemitteilung bzw. Corporate News geprüft und diese übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Angaben. Für die Richtigkeit dieser deutschen Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Original-Pressemitteilung.