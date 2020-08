Nicole Brewster (Renforth Resources Inc.) Interview - Update zum Super-Deal mit Radisson!

1:20 Geduldige Aktionäre werden jetzt belohnt

2:00 Fehlende Verwässerung ist ein großes Plus

3:00 Radisson ist direkt neben New Alger

3:50 Renforth profitiert vom Erfolg Radissons

5:20 Renforth bleibt beteiligt ohne Verwässerung

6:10 Das Projekt wird mit guter Rendite zum Buchwert verkauft

6:30 Der Deal übertrifft den Börsenwert des Unternehmens vor wenigen Wochen

7:15 Kein Verwässerungsbedarf auf absehbare Zeit

7:40 Radisson wird zu 13,5 Cents ein strategischer Investor

8:30 Parbec ist jetzt Haupt-Fokus

9:15 Parbec hat bessere Gehalte als Canadian Malartic

9:40 Surimeau und Malartic West bleiben spannend

Nicole Brewster, Präsidentin & CEO von Renforth Resources Inc. (CSE: RFR, WKN: A2H9TN) gibt ein Update zum kürzlich geschlossenen Projektverkauf an Radisson Mining Resources . Jetzt werden geduldige Aktionäre belohnt, Renforth verkauft New Alger über dem Buchwert und wird Aktionär von Radisson. Radisson wiederum zeichnet mit hohem Aufpreis Aktien von Renforth und wird strategischer Partner. Durch den Deal entfällt weitere Verwässerung und für Bohrungen bei Parbec steht viel Geld bereit. Auch Surimeau und Malartic West bleiben spannend mit aussehenden Ergebnissen.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.Der Artikel wurde dem Unternehmen bzw. mit dem Unternehmen verbundenen Parteien vor Veröffentlichung vorgelegt, um inhaltliche Fehler auszuschließen. Dem Artikel ging in den letzten 12 Monaten kein ähnlicher Artikel zum gleichen Unternehmen voraus und ein Folgebeitrag ist derzeit nicht geplant. Dieser Artikel stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung des besprochenen Unternehmens dar und es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keinerlei Haftung für mögliche Vermögensschäden übernimmt. Jedes Aktieninvestment ist risikobehaftet bis hin zu einem möglichen Totalverlust und jeder Leser ist für seine Anlageentscheidungen selber verantwortlich. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.