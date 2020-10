Edelmetall-Update 11. Oktober & Warum die US Mint die Preise für Silver Eagles auf 67 US-Dollar erhöht?

Im Edelmetall-Update dieser Woche erkläre ich, was die Gold- und Silberpreise in den nächsten Wochen erwartet. Außerdem haben wir letzte Woche viele Meldungen gehört, dass die US-amerikanische Prägestätte den Preis ihres Silver Eagle 2020 auf 67 US-Dollar erhöht hat. Ich erörtere, warum die US Mint den Preis für den Silver Eagle 2020 anhebt und ob sich dies auf Edelmetallinvestoren auswirken wird.Was zeigen die charttechnischen Daten für diese Woche, nachdem der Silberpreis am Freitag über 25 USD gestiegen ist? Was mit Silber passiert, passiert auch mit Gold. Ich erwarte, dass die Metallpreise weiter steigen, aber ich rechne immer noch mit einer Korrektur nach unten, bevor nächstes Jahr neue Höchststände erreicht werden.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 11. Oktober 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.