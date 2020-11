Rückblick Edelmetallmesse 2020

Mit ein wenig Abstand wollen wir die Ereignisse der diesjährigen "Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse" Revue passieren lassen. Nach 10 Jahren in der Event Arena im Olympiapark und 5 Jahren im MVG Museum in München fand nunmehr die erste virtuelle Veranstaltung ihrer Art statt.Der aktuelle Ist-Zustand und die zukünftigen Aussichten waren die Themen unserer Vortragenden, die die weltweiten wirtschaftliche Chancen und Risiken aufzeigten. Wir nahmen Vorträge von 13 Referenten auf, wovon 4 simultan übersetzt wurden. Eigens dafür wurde ein Youtube-Kanal eingerichtet, mit dem wir neues Terrain betreten haben. Stand heute, drei Wochen nach unserer ersten virtuellen Messe, können wir knapp 400.000 Aufrufe und 4.000 neue Abonnenten vorweisen.(PS: Ab Dezember werden weitere Videos folgen.)An die 60 Aussteller, einschließlich 9 Sponsoren, waren dem Aufruf gefolgt und nutzten die einzig mögliche Variante der Teilnahme als virtueller Aussteller bzw. Sponsor auf unserer neu gestalteten Edelmetallmesse-Webseite Ein Klick auf das Logo eines Ausstellers und schon finden Sie dort Informationen, Datenblätter, Videos und Präsentationen. Wie in jedem Jahr erschien parallel zur Messe unser brandaktuelles "Edelmetall- & Rohstoffmagazin". Auf erstmalig 320 Seiten (ein Plus von ca. 50 Seiten zum Vorjahr) kommentieren und analysieren zahlreiche Autoren die gegenwärtigen Edelmetall-, Rohstoff- und Finanzmärkte. Weiterhin stellen börsennotierte Bergbaugesellschaften ihr Unternehmen, ihre Projekte und Vorhaben vor.Die im DIN-A4-Format gedruckte Ausgabe können Sie unverändert für 14,95 Euro wie immer direkt über unseren Buchshop oder analog zu den Vorjahren optional über den Kopp Verlag und den Osiris Buchversand ordern.Sparfüchse können seit wenigen Tagen die gekürzte Onlineausgabe als PDF auf der Messe-Webseite downloaden.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern , dem Gold- sowie den Silbersponsoren , allen Referenten und Anzeigenkunden, die unsere diesjährige Messe nicht nur bereichert, sondern uns auch die Möglichkeit gaben, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte.Nicht vergessen möchten wir die vielen kleinen und großen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Messetage tatkräftig unterstützt haben.Ende Oktober ereilte uns eine weitere, sehr traurige Nachricht . Ein langjähriger Freund und Weggefährte, Autor und Referent der ersten Stunde, Prof. Hans-Jürgen Bocker ist sieben Tage nach meinen lieben Vater Hugo, am 23. Oktober 2020 von uns gegangen. Beiden verdanke ich sehr viel!Nach der Messe ist bekanntermaßen vor der Messe und so beginnen wir bereits jetzt die Planungen für die kommende Veranstaltung. Was allerdings das neue 2021 global bringen wird, kann nach diesem verrückten Jahr keiner sagen. Stand heute, soll die Edelmetallmesse erneut Anfang November stattfinden.Mit goldigen GrüßenFrank Hoffmann & das ganze Edelmetallmesse-Team