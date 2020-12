Element 25 Ltd.: Nun bezahlt sich das Durchhalten richtig aus!

Geduld ist eine Tugend. Viele Jahre habe ich an Element 25 , früher Montezuma Mining festgehalten und musste auch immer wieder Kritik einstecken, weil die Aktie auf niedrigstem Niveau dahindümpelte.Heute gab die Firma bekannt, dass man für die 2. Expansionsphase einen Abnahmevertrag abgeschlossen hat, der gleichzeitig mit einer kleinen Finanzierung gekoppelt ist: Link Semeru Energy möchte 50% des Mangan-Konzentrates kaufen, das Element 25 in der zweiten Expansionsphase auf dem Projekt produzieren wird.Semeru wird pro Jahr 175.000 bis 200.000 Tonnen abnehmen und dies zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren mit der Option auf weitere Prolongation.Im Zuge dieses Abnahmevertrages wird Semeru 5 Millionen USD als Kredit bereitstellen, für den die Firma 6,50% Zinsen bezahlt. Das ist für das Minengeschäft sehr günstig. Zusätzlich erhält Semeru eine kleine Royalty von 1,50%, diese ist aber auf 175.000 Tonnen p.a. begrenzt.Erneut eine hervorragende Meldung von Element 25. Das Management kümmert sich bereits jetzt um die nächsten Schritte und so kann gewährleistet werden, dass man bei einem erfolgreichen Produktionsstart (Q1 2021) voraussichtlich nahtlos expandieren kann.Ich denke auch, dass es das noch nicht gewesen ist. Bislang sprechen wir "nur" von der Mangan-Konzentrat-Produktion. Das Endprodukt ist derzeit gefragt, da es Lieferschwierigkeiten aus Südafrika gibt und Unternehmen sichere Lieferquellen aus Ländern wie Australien haben möchten. Was jedoch noch offen ist, ist das Batterie-Potential, das ELEMENT 25 besitzt, wenn man in einem weiteren Schritt Mangan-Sulfat bzw. Mangan-Metall produziert.Der australische Broker EUROZ hat heute das Kursziel für die Aktie von 1,08 AUD auf 1,75 AUD angehoben. Witzigerweise wurde das neue Kursziel heute schon so gut wie erreicht:Für das Finanzjahr 2022 (01.07.2021 - 30.06.2022) sieht der Analyst bereits Umsätze von 77 Millionen AUD bei einem EBITDA von 30 Millionen AUD für die Firma! Im Folgejahr 214 Millionen AUD Umsatz bei einem EBITDA von 86 Millionen AUD!!Ein Traum. Die Aktie heute mit einem gewaltigen Schub von mehr als 20% auf 1,69 AUD auf ein neues Allzeithoch!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.