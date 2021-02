Goldaktien versuchen Bodenbildung

Seit wir vor einigen Wochen einen Boden prognostizierten, haben Gold und Goldaktien diese Prognose getestet. Gold und Goldaktien haben sich erholt, scheinen jedoch eine weitere Aufwärtsphase zu beginnen. In dieser Woche gab es etwas Optimismus, doch der Rückgang am Donnerstag löschte ihn wieder aus.Die Goldaktien sind überverkauft genug und korrigierten ausreichend, um einen Boden zu bilden, doch letztlich kann nur die Preisentwicklung als eine Bestätigung dienen. Wenn sich dies mehrere Tage fortsetzt, könnte der Rückgang vom Donnerstag zu einer "V-förmigen" Erholung führen, doch auf niedrigeren Niveaus. Der GDX hielt seit Donnerstag seinen 400-tägigen gleitenden Durchschnitt und brach dann auf 32,33 Dollar ein. Er könnte seinen ehemaligen Widerstand bei knapp unter 31 Dollar testen. Der Monatschart zeigt Unterstützung bei 29,80 Dollar.Der GDXJ hielt sich über seinem ehemaligen 8-Jahreswiderstand (~47 Dollar), doch der Rückgang vom Donnerstag stellt ein Risiko dar. Der GDXJ sollte seinen 400-tägigen gleitenden Durchschnitt bei 45 Dollar testen und besitzt zudem eine Ansammlung an Unterstützung bei 42 Dollar, was eine Abnahme um 10% darstellen würde.Wie Sie sehen können, sind die Marktbreitenindikatoren für GDX und GDXJ sehr überverkauft. Stärkere Verkäufe könnten diese Werte auf oder unter 10% befördern, was ein Extrem markieren würde. Die Goldaktien hatten Probleme, in den letzten Wochen einen Boden zu finden und könnten somit eine rasche Ausspülung gebrauchen, um die Schwachen auszuspülen und die Boden-Fänger und Wertkäufer anzuziehen. Dasselbe könnte auch für Gold gelten, also sollten Sie ein Auge auf Unterstützungsansammlung bei 1.690 bis 1.700 Dollar haben, sollte Gold hier schwächeln.Erfolgreiches Investieren setzt einige Entscheidungen und etwas Tatenlosigkeit voraus. Ende letzten Sommer und Anfang letzten Herbst merkten wir an, dass es an der Zeit sei, nichts zu tun. Der Sektor war überkauft und musste in Preis und Zeit korrigieren. Jetzt ist nun eine Zeit zum Kauf. Es könnte noch zu weiteren Verkäufen oder einer Ausspülung kommen, doch wir befinden uns gerade nahe eines deutlichen Tiefs. Hochqualitative Junior-Goldunternehmen sind in einigen Fällen von ihren kürzlichen Tiefs um 30% bis 40% gefallen.Der Mehrwert ist nun deutlich besser als noch vor zwei Monaten und vor allem sieben Monaten. Es ist Zeit, Juniors anzusammeln, um sich in eine Position zu bringen, mit der Sie vom nächsten großen Breakout profitieren können, der Gold auf 2.100 bis 3.000 Dollar bringen sollte.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 26. Februar 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.