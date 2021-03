Perth Mint: Münzen- & Barrenverkäufe im Februar 2021 stark gestiegen

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint gab auf ihrem Blog kürzlich die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im Februar dieses Jahres bekannt. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum vorherigen Monat bei den Goldverkäufen ein deutlicher Anstieg, die Silberverkäufe sind ebenfalls stark angestiegen.Im Januar hatte die Perth Mint 76.103 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Februar ein Plus von 63% auf nunmehr 124.104 Unzen Gold. Im Vergleich zum Februar 2020 ergab sich ein Anstieg um ganze 441%.Auch die Silberverkäufe stiegen deutlich an (+57%); im vorherigen Monat hatten sich diese auf 1.162.884 Unzen belaufen und erreichten im Februar 1.830.707 Unzen Silber.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum betrug der Anstieg 202%.© Redaktion GoldSeiten.de