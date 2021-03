Mark Mobius: Sie müssen in Gold, Silber, Patin und Palladium investieren

Selbst wenn die Anleiherenditen Raum haben, auf 2% zu steigen, so sollten Investoren weiterhin Edelmetalle als langfristige Investition halten, meint Mark Mobius, Vorsitzender der Templeton Emerging Markets Group und Gründer von Mobius Capital Partners, laut Kitco News . "In diese Edelmetalle müssen Sie investieren, einfach weil sie eine Form der Währung darstellen", erklärte er."Also glaube ich, dass diejenigen, die einen Blick auf Gold und Silber werfen, vernünftig wären, wenn sie diese in ihrem Portfolio hätten." Investoren sollten etwa 10% ihres Portfolios in Edelmetallen halten, vor allem Gold, fügte er hinzu. Bei den anderen Edelmetallen war Palladium bisher der beste Performer innerhalb des Sektors.Während Mobius seine bullische Prognose zum Besten gab, hat Gold derzeit allgemein Schwierigkeiten neues, bullisches Momentum anzuziehen, während die nominalen Anleiherenditen zeitgleich weiter steigen. Auch wenn sie noch Raum besitzen, höher zu steigen, so hielt Mobius Investoren dazu an, das große Ganze zu betrachten. "Eine Rendite von 2% der 10-Jahresstaatsanleihe ist nicht hoch und ich denke nicht, dass das viele Leute anziehen wird", meinte er. "Sie ist nicht sonderlich signifikant."© Redaktion GoldSeiten.de