Erdoğans Aufruf, Dollar und Gold zu verkaufen, stößt auf taube Ohren

Wie eine aktuelle Studie ergab, ziehen es die Türken vor, in Gold und Fremdwährungen zu investieren, anstatt dem jüngsten Aufruf von Präsident Erdoğan, in die Lira zu investieren, zu folgen. Dies berichtet ahvalnews.com unter Berufung auf 24.com.tr.Auf einem Kongress seiner Partei AKP appellierte Erdogan kürzlich an die türkischen Bürger, Gold oder Fremdwährungen zu verkaufen, um den Wertverfall der türkischen Lira aufzuhalten. "Ich bitte meine Bürger, ihre ausländischen Währungen und ihr Gold in verschiedenen Finanzinstituten zu investieren und diese Vermögenswerte in die Wirtschaft und die Produktion zu bringen", so Erdgan.Das in Istanbul ansässiges Forschungsunternehmen Aksoy Research habe nun jedoch herausgefunden, dass die türkischen Bürger es vorziehen, in Gold und Dollar zu investieren. Nur 11,4% der Befragten entschieden sich demnach dafür, ihre Ersparnisse in türkischer Lira zu halten.39,6% der Befragten sagten, sie würden in Gold investieren, sofern sie 10.000 Lira zusätzlich zur Verfügung hätten. Weitere 18,9% gaben an, sie würden diese in Dollar investieren, und 14,3% in Kryptowährungen.© Redaktion GoldSeiten.de