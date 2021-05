David Cole (EMX Royalty Corp) Interview - Global aufgestellt, strategisch positioniert, Cashflow

David Cole, Präsident & CEO von EMX Royalty Corp. (NYSE: EMX, TSX: EMX, WKN: A2DU32), unterhält sich mit Jan Kneist. Royalties sind erstaunliche Finanzinstrumente, die jeder gern hat. EMX generiert sie und erwirbt sie. Das Unternehmen verfügt über mehr als 300 Assets auf der ganzen Welt. Timok in Serbien, die größte Kupfer-Gold-Mine Europas geht in diesem Jahr in Produktion und auch das Balya Blei-Zink-Silber Projekt in der Türkei. Damit werden die Einnahmen von EMX deutlich steigen.In Red Lake griff das Management bei einer Royalty-Portfolio zu, das sich schon in drei Jahren amortisieren wird. Für mehrere Batteriemetall-Projekte in Norwegen und Schweden fand man einen Partner und weitere interessante Neuerwerbungen wurden in den USA getätigt.Hervorzuheben sind aber zwei Käufe in Australien, die sich mit neuem geologischen Verständnis auszahlen sollten. Im allgemeinen ist David Cole für alle Metalle positiv eingestellt, besonders Kupfer und Edelmetalle. Kupfer ist fast überall drin und auf monetärer Seite war die Geldpolitik großer Staaten nie so locker wie jetzt.Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!• 0:00​ Intro• 0:45​ EMX Royalty erklärt• 1:40​ EMX besitzt über 300 Mineralprojekte auf der ganzen Welt• 2:15​ Die kommerzielle Produktion von Timok soll 2021 erreicht werden• 3:05​ Europas größte Kupfer-Gold-Mine geht wird im Juni eröffnet• 3:20​ Das Red Lake Portfolio amortisiert sich in nur 3 Jahren• 4:45​ EMX griff bei Batteriemetallprojekten frühzeitig zu• 7:15​ Das Balya Projekt geht ebenfalls dieses Jahr in Produktion• 8:30​ Ab ca. 2023 soll Balya 4-5 Mio. $ jährlich einbringen• 9:40​ 20 Mio. $ werden von Partnern in Bohrungen investiert.• 10:10​ Zwei neue australische Projekte werden als extrem vielversprechend erachtet• 10:45​ Der "Base-Shelf-Prospekt" ist nur eine Möglichkeit für zukünftige Kapitalerhöhungen• 11:50​ Weltweite Entwicklung sorgt für großen Metallhunger• 12:40​ In den nächsten 25 Jahren soll so viel Kupfer verbraucht werden wie bisher produziert wurde• 13:10​ Edelmetalle profitieren von der lockersten Geldpolitik aller Zeiten• 13:50​ Die Aktie scheint zu konsolidieren auf dem Weg nach oben© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten / interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten.Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Herr Kneist / die Metals & Mining Consult Ltd. und / oder mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.