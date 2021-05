Steigende Renditen belasten Goldpreis - Eine Kaufgelegenheit?

Der Goldpreis ging am Dienstag wieder etwas zurück, belastet durch steigende US-Staatsanleiherenditen. Dieser Rückgang wurde jedoch durch einen schwächeren Dollar eingedämmt, wobei Investoren nun auf die US-amerikanischen Verbraucherpreisdaten warten, um die Inflation einschätzen zu können, so CNBC "Wenn die Renditen weiterhin steigen, könnte dies das Edelmetall noch weiter nach unten ziehen, trotz einer risikoaversen Stimmung" meinte Lukman Otunuga von FXTM. Die Rendite stieg auf bis zu 1.631%, was die Opportunitätskosten für den Besitz von Bullion erhöhte. "Bullion bleibt in Kontrolle, solange sich 1.800 Dollar als verlässliche Unterstützung erweist... Ein solider Schluss über 1.840 Dollar könnte eine Entwicklung in Richtung von jeweils 1.855 Dollar und 1.870 Dollar andeuten", fügte Otunuga an."Der U.S. Dollar Index ist heute schwächer... Das ist positiv für den Metallmarkt, also wäre ich nicht überrascht, wenn sich dieser Rückzug als eine Kaufgelegenheit für kurzfristigere Futureshändler herausstellt", meinte Jim Wyckoff von Kitco News dazu.© Redaktion GoldSeiten.de