UOB: Vier Gründe, warum der Goldpreis weiterhin steigen sollte

Nachdem sich Gold im März bei etwa 1.700 Dollar je Unze stabilisierte, legte es kürzlich ein Comeback hin. Und einige Analysten glauben, so berichtet die Financial Post , dass es noch weiter steigen könnte. UOB Global Economics & Markets Research sieht vier Gründe, warum die Goldrally weitergehen könnte.Erstens: Es fand eine starke Erholung der traditionellen Schmucknachfrage in China statt, angetrieben von der sich verbessernden Wirtschaftslage; und das half dabei, den Nachfragerückgang in Indien auszugleichen. Zweitens: Steigende Preise haben das "Bluten" der Gold-ETFs eingedämmt, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 heftige Abflüsse zu verzeichnen hatten.Drittens: Die Dynamik zwischen Gold und den langfristigen Renditen scheint sich ebenfalls verändert zu haben, so UOB. Die starke Erholung der 10-Jahressstaatsanleihe im letzten Jahr belastete Gold stark, doch seit April hat sich Bullion wieder gefangen, trotz steigender Renditen. "Während Gold zwar zuvor den Anstieg der langfristigen Renditen "fürchtete", so hat es sie nun akzeptiert; zunehmende Inflationserwartungen steigerten dann die Nachfrage nach Gold als Inflationsabsicherung", so die Strategen.Und der vierte Grund sei Bitcoin, dessen Schmerz ein Vorteil für Gold ist. Der Rückgang des Bitcoin-Preises von 60.000 USD auf 45.000 USD führte zu einem starken Rückgang des Bitcoin-Gold-Verhältnisses, so UOB. Da der Kryptowahnsinn also etwas ins Stocken geriet, könnte mehr spekulatives Geld in Gold fließen.© Redaktion GoldSeiten.de