Stagfla - Immer mehr Daten bestätigen den komplexen Zustand

Die Geldmengenwirkung drehte in der abgelaufenen Woche auf Differenz null - Stagnation.Zuerst schlugen die Fakten nun zu:Die Kurse der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen wieder, das führt zu einer Senkung der Berechnunergsbasis der langfristigen Kapitalmarktzinsen.Und der USD stieg:Steigende US-Staatsanleihen steigen weil der USD attraktiver wurde und dieser stieg auch - mal wieder logisch nach langer Zeit.Die erste Ableitung der Mangelteuerungsrate sank leicht: US- CPI (Konsumentenpreisindex) stieg um 0,7% nach 0,8% im Vormonat.Das leugnet nun niemand, auch die Inflationsschreier nicht. Letztere schreien aber weiter “Hot Inflation Data” wegen “heißglühender Wirtschaft” mit “Arbeitskräftemangel” und haben dann Probleme, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zu erklären, welche abermals mit 376k versus 365k Erwartung höher hereinkamen als erwartet.Also: Es gibt eine Entkrisung, und ja: in den USA ist die Entkrisung am weitesten fortgeschritten, von “Red Hot” Wirtschaft oder Inflation aber BEI WEITEM noch keine Spur. Letzte Woche und nun passt das Bild: Die US Non-farm private Payrolls kamen mit 492K vs. 650K Erwartung herein.Die Wochenarbeitszeit blieb mit 34,9 Stunden konstant und stieg nicht, die Überstundenlawine- es gibt sie nicht. Und die nicht existente monetäre Ausweitung weitet dann logischerweise den Silberpreis nicht auf:und Platin auch nicht