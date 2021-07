Bulletin Resources und Matsa Resources: Entflechtung

Wie gestern vermutet, war es Matsa Resources (ASX: MAT, A0RE43), die den großen Aktienblock an Bulletin (ASX: BNR, A0YGXR) in dieser Woche verkauft haben. Das wurde heute bestätigt: Link Die Beteiligung von Matsa an Bulletin brachte 7,4 Millionen AUD über die Jahre ein (Aktiendividende von Pantoro und Kurssteigerungen) und nun hat sich Matsa von den letzten Aktien getrennt.Mit dem Kapital wird die eigene Cash-Position gestärkt, die man für die weiteren Explorationsarbeiten verwenden wird.Die Präsentation, die Matsa in der vergangenen Woche gehalten hat, ist nun als Video einzusehen.Wer dieses Aktienpaket (37,15 Mio. Aktien, ca. 20,77%) gekauft hat, ist aber noch nicht bekannt. Ich denke es könnte eine Gruppe von Investoren gewesen sein, die die sehr günstig bewertete Bulletin nutzen möchten, um dort ein neues Projekt einzubringen ….© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.