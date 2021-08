Motivierende Silberargumentation

Wieder wird das Argument angebracht, dass Silbervorräte in Solarzellen, der Medizin und natürlich in der Elektronik verbraucht werden. Dieses Argument hat eine gewisse Anziehungskraft. Schließlich ist die Standardannahme, dass der Wert umgekehrt proportional zur Menge ist. Es wird allgemein angenommen, dass die Kaufkraft 1 / N beträgt (N ist die Anzahl der ausgegebenen Währungseinheiten). Wenn also die Bestände abnehmen, wird logischerweise auch das Silber knapper, woraus man ableitet, dass es wertvoller wird. Dies ist ein gutes Beispiel für motiviertes Denken, d. h. die "Tendenz, Argumente für Schlussfolgerungen zu finden, die wir glauben wollen."Etwas muss vorweg gesagt werden. Und es ist sogar für zufällige Beobachter offensichtlich. Der Dollar hat (bei weitem) die größte Menge, aber bei weitem nicht die geringste Kaufkraft. Er ist eine der stärksten Währungen, trotz - oder vielleicht gerade wegen - dieser Tatsache. Außerdem steigt der Silberpreis, gemessen in Dollar, nicht in Abhängigkeit von der Zunahme der Dollarmenge. Daher ist die Logik, dass Silber allein aufgrund seiner abnehmenden Menge wertvoller wird, gebrochen.Noch wichtiger ist, dass dieses Argument besagt, dass Silber demonetisiert wird. Es besagt, dass die früher als "Geld" bekannte Ware in Konsumgüter und schließlich in Mülldeponien umgewandelt wird. Das heißt, die Menschen entsorgen die in 5.000 Jahren menschlichen Handelns angehäuften Geldbestände. Wenn Sie versuchen würden, Silber aufgrund seiner erwarteten Rolle in einem neuen Währungssystem zu bevorzugen, würde dieses Argument diese Argumentation untergraben.Entweder wird Silber wahrscheinlich eine Rolle spielen, und daher ist der Kauf von Silber jetzt eine nicht ablaufende Kaufoption auf diese erwartete Währungsänderung. Oder aber Silber wird weggeworfen, vergessen und nicht beklagt. Entscheiden Sie sich für das eine oder das andere.Manche Leute, die diese Art von Argumenten anführen, scheren sich einen Dreck um die Zukunft des Geldsystems. Sie sind entweder auf ein schnelles Geschäft aus, um das zu machen, was sie für echtes Geld halten - z.B. Dollar. Oder sie sind Silber-Verfechter die versuchen, Sie zum Kauf von Silber zu bewegen, wovon sie profitieren könnten.Aber viele sind aufrichtig. Sie greifen zu Silber (und Gold), weil der Dollar offensichtlich und sichtbar scheitert (wenn auch nicht durch explodierende Verbraucherpreise). Die Zinsen sind so gut wie eingeschläfert worden, ebenso wie Sparer, Rentner, Rentenfonds und Versicherer. Die Manager des Dollar ergreifen immer extremere Maßnahmen, um die Katastrophe abzuwenden, während sie gleichzeitig lautstark verkünden, dass alles in Ordnung ist, die Wirtschaft in Ordnung ist, es hier nichts zu sehen gibt und die Leute weiterziehen.Also kaufen diese Leute Silber, weil sie an eine Währungsumstellung denken. Aber auf dem Weg zu besagter Geldveränderung passiert etwas Lustiges. Silber steigt! Man kann leicht aus den Augen verlieren, wie sich die Dinge entwickeln und warum wir etwas getan haben, was vor 2008 undenkbar gewesen wäre - nämlich Silber zu kaufen - denn die Preisentwicklung ist spannend. Und wenn Sie den richtigen Zeitpunkt abpassen, können Sie kostenlose Dollar erhalten, mit denen Sie echte Lebensmittel, echte Wohnungen und echte Ferraris kaufen können.Wir können es den Menschen nicht verübeln, mit Silber zu handeln. Die Spekulation auf Kursgewinne ist der Ersatz für die Rendite, die von der Fed abgeschafft wurde. Wir stören uns daran, dass sie Argumente vorbringen, die den gesamten Zweck der Edelmetallbewegung untergraben: dass die monetären Metalle Geld sind.Ein weiteres Argument, das immer wieder für Gold ins Feld geführt wird, ist, dass die Zentralbank X im Juni X Tonnen Gold gekauft hat. Das impliziert, dass dies positiv zu werten ist. Wir sind uns nicht sicher, ob diejenigen, die so argumentieren, Ihnen weismachen wollen, dass die Zentralbanker schlauer sind als alle anderen und Sie ihnen deshalb bei Ihren Wetten folgen sollten. Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass sie nicht schlauer sind.Meistens versuchen diejenigen, die so argumentieren, eine Variante des Knappheitsarguments. Mit anderen Worten: Die Zentralbanken haben gerade X Tonnen Gold vom Markt genommen, also sollte der Preis steigen. Es sollte klar sein, dass die Zentralbanken das, was sie gekauft haben, genauso gut wieder verkaufen können. Hier wird also nicht notwendigerweise Gold vom Markt genommen.Unser Hauptargument in diesem Zusammenhang ist vielleicht weniger offensichtlich. Die Menge des Goldes ändert sich bei einer Transaktion nicht. Wenn eine Zentralbank X Tonnen Gold kauft, dann hat jemand X Tonnen Gold verkauft.Wir stellen die rhetorische Frage, warum diese Gold-Kommentatoren nie Schlagzeilen wie diese schreiben: "Tausende von zufälligen Personen werfen X Tonnen Gold auf die unglückliche Zentralbank ab?" Einige Transaktionen werden korrekt als motivierte Käufer beschrieben, die Gold von einem Goldeigentümer kaufen. Andere werden korrekt als ein motivierter Eigentümer beschrieben, der es an eine andere Partei verkauft. Welcher Faktor bestimmt, welcher korrekt ist? Der Faktor ist nicht, welche Partei berühmter ist.Dieser Faktor ist: die Preisentwicklung. Wenn ein Käufer motiviert ist, hebt er das Angebot des Verkäufers an. Der Angebotspreis steigt. Umgekehrt, wenn ein Verkäufer motiviert ist, drückt er das Angebot des Käufers. Der Angebotspreis sinkt. Was wissen wir über diese Aktion der Zentralbank im Juni? Wir wissen, dass der Preis im Laufe des Monats gefallen ist. Letzteres ist also wahr. Die Verkäufer haben ihr Gold auf das Angebot der Zentralbank gesetzt.Monetary Metals ist der exklusive Herausgeber von Fundamentaldaten zu Angebot und Nachfrage sowie von Dutzenden anderer Charts mit Marktdaten, die Händlern helfen, die Störgeräusche zu durchdringen und zu verstehen, was wirklich vor sich geht. Wir glauben nicht, dass sich Fehlinformationen auf den Preis auswirken, es sei denn, es handelt sich um einen sehr kurzen Zeithorizont. Wenn überhaupt, dann drücken sie den Preis längerfristig, da sie viele Menschen dazu veranlassen können, den Besitz von Edelmetallen aufzugeben.Hier ist das Goldchart, der die 60 Tage des nahen Kontrakts zeigt: