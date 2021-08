Dollar leicht rückläufig; US-Wirtschaftsdaten gemischt

Gold blieb am Dienstag über dem 1.800-Dollar-Niveau, berichtet Investing.com . Es besteht die Hoffnung, dass die US-amerikanische Federal Reserve ihr geplantes Asset-Tapering dank der Ausbreitung von COVID verzögern könnte. Der Dollar, der sich üblicherweise invers zum Gold bewegt, stieg am Dienstag, nachdem er am vorherigen Tag um etwa 0,6% zurückging.Die aktuellsten US-Wirtschaftsdaten fielen eher gemischt aus, wobei sich die Verkäufe existierender Immobilien für Juli auf höher als erwartete 5,99 Millionen beliefen. Der PMI des Produktionssektors, der von Markit zusammengestellte PMI sowie der PMI des Dienstleistungssektors lagen jeweils bei 61,2, 55,4 und 55,2.Weitere Wirtschaftsdaten sollen im Laufe der Woche veröffentlicht werden, was unter anderem das BIP für das 2. Quartal umfasst. Die Bank of Korea wird am Donnerstag zudem ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Der SPDR Gold Trust erklärte am Montag, dass seine Goldbestände um 0,5% auf 1.006,66 Tonnen von den 1.011,61 Tonnen am Freitag zurückgegangen seien.© Redaktion GoldSeiten.de