Die drohende Stagflation könnte Gold nach oben treiben

Eine drohende Stagflation könnte den Goldpreis über 1.800 Dollar je Unze befördern, berichtet ETF Trends . Dieses Umfeld hoher Inflation in Kombination mit langsamen Wirtschaftswachstum könnte genau das sein, was Gold braucht. Laut einem kürzlichen Bericht könnte Stagflation einer der wichtigsten Rückenwinde für Gold sein, um über das 1.800-Dollar-Niveau auszubrechen."Dies wurde geschlussfolgert, indem man die Goldpreisspitze von Januar 1980 von 850 Dollar je Unze mit einem Anstieg des nominal verfügbaren US-Einkommens pro Kopf verglichen hat. Der Goldpreis entsprach damals 9,9% des verfügbaren Einkommens pro Kopf, das bei 8.547 Dollar lag. Der Goldpreis liegt nun bei etwa 1.757 Dollar je Unze oder 3,2% des verfügbaren US-Einkommens pro Kopf bei 54.671 Dollar", so die Analysten. "Dennoch wird Gold kurzfristig anfällig für Taper-Sorgen sein."© Redaktion GoldSeiten.de