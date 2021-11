Kingsgate Consolidated Ltd. vollzieht Turnaround

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das australische Minenunternehmen Kingsgate Consolidated Ltd. hatten wir zuletzt am 6. April diesen Jahres hier an dieser Stelle analysiert. Nachdem mehrjährigen Trauerspiel deutete sich damals bereits die Möglichkeit eines Turnarounds an. Wie wir mit der heutigen Aktualisierung sehen, erscheint dieser Prozess tatsächlich abgeschlossen, sodass man sich durchaus bullischer/goldiger Jahre erfreuen darf.Klar ist jedoch, dass die Aktie massive Verluste erlitt und sich, im Gegensatz zu etablierten Minen, erst noch die Nachhaltigkeit beweisen muss. Dennoch erscheint oberhalb von 0,54 EUR eine weitere Performance bis 0,60 EUR denkbar, bevor darüber und unter mittelfristiger Betrachtung auch Notierungen bis in den Bereich von 1,05 bis 1,10 EUR denkbar werden.Unterhalb von 0,44 EUR darf man hingegen durchaus ernste Zweifel an der Nachhaltigkeit des Ausbruchs über 0,54 EUR üben. Im weiteren Verlauf sollten dann nämlich zusätzliche Abgaben bis 0,34 EUR nicht überraschen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.