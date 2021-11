Live aus New York, etc.

Ich schreibe inmitten einer turbulenten Woche in New York. Wir werden besprechen, was ich erfahre, was ich aus meinen Gesprächen mitnehme, welche Veränderungen sich in meinem persönlichen Portfolio ergeben haben und was ich über das Thema des Tages denke: Inflation. Und auch ein paar zufällige Dinge, die ich diese Woche gelesen habe. Alles innerhalb meines 3.000-Wörter-Limits. Fangen wir an...Kürzlich habe ich über einige Veränderungen bei meinen eigenen Anlagen berichtet. Das hat zu Fragen von Lesern geführt, die mehr wissen wollen. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um dies näher zu erläutern. Vor Jahren haben mein Partner in unserem Vermögensverwaltungsgeschäft, Steve Blumenthal von CMG, und ich das so genannte 80/20-Portfolio entwickelt. Das bedeutet, dass 80% des Portfolios in Kernpositionen investiert werden, die innerhalb von fünf Jahren auf 100% des ursprünglichen Portfolios anwachsen sollen. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht-aggressive Cashflow und ähnliche Produkte mit einer Rendite im Bereich von 5%.Die anderen 20% positionieren wir dann zur "Erkundung" von Aktien und Vermögenswerten, die ein viel schnelleres Wachstum ermöglichen, wenn auch mit einem höheren Risiko. Denken Sie an Technologie, bestimmte Immobilienpositionen usw. Sie streuen Ihr Risiko auf mehrere solcher Positionen, wobei Sie eine längerfristige Perspektive einnehmen, diese aber genau beobachten.Die Aufteilung von 80/20 ist ein Richtwert, keine feste Regel. Je älter und weniger risikotolerant Sie sind, desto mehr sollten Sie auf Kernpositionen setzen. Bei jüngeren Anlegern mit gutem Einkommen könnte man eher von einem Verhältnis von 70/30 ausgehen, wobei man sich bewusst ist, dass auch das eigene Unternehmen und/oder der eigene Arbeitsplatz ein wesentliches Risiko darstellen.Dies ist eine Beschreibung nach dem Motto "Tu, was ich sage, nicht was ich tue." Vor fünf Jahren lag mein eigenes Portfolio wahrscheinlich eher bei 70/30. Das war für jemanden, der damals Mitte 60 war, ein wenig aggressiv, auch wenn mein Einkommensstrom komfortabel war. In Anbetracht meiner Persönlichkeit und meines Zugangs zu Geschäften erschien mir das recht vernünftig.Heute ist mein Portfolio etwa 40/60, und das aus guten Gründen. Mein "Erkundungsportfolio" hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Langjährige Leser wird es nicht überraschen, dass der Großteil des Portfolios aus der Biotechnologie stammt. Hier habe ich irgendwie Zugang zum Dealflow, bin mit der Technologie vertraut und habe ein wirklich außergewöhnliches Team von Beratern/Freunden. Ich bewundere Leute wie Cathie Wood und Ron Baron, die in der Lage sind, Technologie und Unternehmen in einem breiten Spektrum von Möglichkeiten zu finden und zu verstehen. Ich lasse Manager wie sie Technologien in den Bereichen KI, Robotik usw. "erkunden." Ich bin von dem gesamten Bereich begeistert, aber ich habe einfach nicht die persönliche Fähigkeit, mich in die Tiefe zu begeben und herauszufinden, wer der Gewinner sein wird. Alle reden von einem guten Spiel, aber nur wenige Manager bringen den Ball tatsächlich ins Tor.Es gibt eine Denkschule, die besagt, dass ich ein Rebalancing durchführen sollte. Das könnte ich tun, aber ich habe einfach keinen wirklichen Grund dazu, zumindest derzeit. Die meisten der Unternehmen, die ich besitze, befinden sich noch in der Wachstumsphase. Es gibt ein Unternehmen, das sich noch in Privatbesitz befindet, aber meine größte Einzelposition ist, bei dem ich sehr viel Sorgfalt walten lasse. Ich glaube an das Managementteam und seine Technologie. Das geht so weit, dass ich Shane gesagt habe, wenn mir etwas Unvorhergesehenes zustößt, dann verkaufe diese Aktie nicht, bevor Steve Blumenthal es tut. Alles andere ist faires Spiel, aber ich denke, dies ist meine persönliche Wette auf einen langfristigen Monster-Multiple. Ich denke, sie steht gerade an der Schwelle, auch wenn wir in den letzten Jahren bereits ein sehr schönes Wachstum gesehen haben.Wenn ich heute anfangen würde, würde mein Portfolio wahrscheinlich eher 80/20 betragen. Meine Kernallokation hat in den letzten sieben Jahren im Durchschnitt eine mittlere bis hohe einstellige Rendite erzielt. Ein Großteil davon ist in verschiedenen Multi-Strategie-Hedgefonds investiert, die allein aufgrund des Wortes Hedgefonds riskant klingen mögen, aber eigentlich ziemlich langweilige Ersatzprodukte für festverzinsliche Wertpapiere sind. Wir können es seit 2014 als Portfolio verfolgen. Mein schlechtestes Jahr war -0,2% und mein bestes Jahr war, nun ja, sagen wir einfach, richtig gut, denn in diesem Jahr hat jeder einen Homerun geschlagen. Ich erwarte nicht, dass sich das sehr oft wiederholt.Ich habe einen ziemlich aggressiven Hedgefonds, dessen Manager ich persönlich sehr gut kenne. Ich habe ihm kürzlich gesagt, dass es einer meiner größten Fehler war, ihm nicht mehr Geld zu geben. Als er seinen Fonds vor etwa fünf Jahren auflegte, wusste ich, dass er unbeständig sein würde, und das war er auch - 40% Drawdowns waren an der Tagesordnung. Aber die guten Jahre waren sehr, sehr gut. Die Position lag zu Beginn bei weniger als 2%. Jetzt sind es eher 7% bis 8%, und ich denke tatsächlich über eine Neugewichtung nach, aber er befindet sich in einem Drawdown. Ich nehme nur ungern Geld aus einem Titel, den ich für einen sehr guten Gewinner halte, und ich mag seine aktuelle Positionierung. Aber irgendwann...?Ich möchte Sie nicht dazu ermutigen, mehr Risiken einzugehen, vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt am Markt, sondern Sie dazu bringen, über den Aufbau Ihrer eigenen Kernpositionen nachzudenken, damit Sie sich wohl fühlen, wenn Sie ein paar "Sondierungsoptionen" eingehen. Der Schlüssel ist ein Kernportfolio, das ausreicht, um Shane und mich zu unterstützen. Wäre dies nicht der Fall, dann wäre das Niveau meines derzeitigen "Erkundungsportfolios" unverantwortlich. Dennoch ist mein "Erkundungsportfolio" aus allen möglichen guten Gründen organisch auf die Größe angewachsen, die es hat.Ich sollte anmerken, dass ich bei meinen risikoreicheren Entscheidungen sicherlich keine 100%ige Trefferquote habe. Ich hatte meinen Anteil an Gänseeiern, mehr als mir lieb ist. Deshalb bin ich heute etwas wählerischer bei meinen Entdeckungen. Das ist nur ein Denkanstoß, denn in den letzten Wochen habe ich mit dem Management über einige meiner "Erkundungsentscheidungen" gesprochen, und das ist im Moment mein Hauptanliegen.