Singapurs Zentralbank stockt unauffällig ihre Goldreserven um 26 Tonnen auf

Soeben wurde bekannt, dass die Zentralbank Singapurs, die Monetary Authority of Singapore (MAS), ihre offiziellen monetären Goldreserven innerhalb von zwei Monaten zwischen Mai und Juni dieses Jahres um 26,35 Tonnen Gold aufgestockt und damit ihre strategischen Goldbestände um 20% auf 153,76 Tonnen erhöht hat.Auf diese Aufstockung der monetären Goldbestände der Monetary Authority of Singapore wies Krishan Gopaul vom World Gold Council erstmals in einem Tweet vom 25. November hin, nachdem eine Aktualisierung der Goldbestände Singapurs in der International Financial Statistics (IFS)-Datenbank des IWF aufgetaucht war, einer Quelle, die der World Gold Council zur Verfolgung der Goldbestände von Zentralbanken und Staaten nutzt.Es ist zwar unklar, warum die Änderungen der monetären Goldbestände Singapurs von Mai und Juni erst in den letzten Tagen in die IFS-Datenbank aufgenommen wurden, doch bei genauerer Betrachtung hat die Währungsbehörde Singapurs die Goldkäufe von Mai und Juni Ende Juli bzw. August durch Aktualisierungen des monatlichen MAS-Berichts "Internationale Reserven und Fremdwährungsliquidität" "widergespiegelt", ohne jedoch die Zugänge anzukündigen oder ausdrücklich zu erwähnen.Bevor wir uns ansehen, wie dieser umfangreiche Goldkauf Singapurs unbemerkt blieb, hier die Rohdaten von der MAS-Website selbst. Bis Ende April 2021 meldete die Zentralbank von Singapur (MAS) einen Gesamtgoldbestand von 4.096.439 Feinunzen oder 127,42 Tonnen, eine Zahl, die sich seit mindestens 2002 nicht mehr geändert hatte (so weit reichen die Aufzeichnungen des World Gold Council zurück).Im Mai 2021 meldete die MAS einen Zuwachs von 527.201 Unzen (16,4 Tonnen) Gold, wodurch sich ihre Goldbestände Ende Mai auf 4.623.640 Unzen (143,81 Tonnen) erhöhten. Im Juni 2021 hat die MAS nach eigenen Angaben weitere 319.801 Unzen (9,95 Tonnen) Gold zugelegt, so dass sich der Goldbestand der MAS Ende Juni auf 4.943.441 Unzen (153,76 Tonnen) erhöhte.Das bedeutet, dass die MAS in den beiden Monaten Mai und Juni 2021 einschließlich 847.002 Feinunzen Gold (26,35 Tonnen) erworben hat und damit ihren Goldbestand um 20,67 % erhöht hat und gleichzeitig in der Weltrangliste der Goldbestände von Platz 30 auf Platz 28 aufgestiegen ist.Jeden Monat aktualisiert der World Gold Council (WGC) seine Tabelle "World Official Gold Holdings", in der er die größten bis kleinsten staatlichen Goldbesitzer auf der Grundlage der von jedem Land gehaltenen Tonnen Gold auflistet. In der neuesten Version dieses Berichts (November) wird Singapur mit 127,4 Tonnen (Stand: August 2021) an 30. Stelle geführt, und diese Tabelle wurde (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) noch nicht aktualisiert, um die 26 Tonnen Gold zu berücksichtigen, die Singapur im Mai und Juni gekauft hat.In der Methodik des WGC-Rankings heißt es dazu: "Diese Tabelle wurde im November 2021 aktualisiert und enthält die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Daten. Die Daten stammen aus der International Financial Statistics (IFS) des Internationalen Währungsfonds, Ausgabe November 2021, und gegebenenfalls aus anderen Quellen. Die IFS-Daten sind zwei Monate im Rückstand, so dass sich die Bestände für die meisten Länder auf den September 2021 beziehen, für verspätet meldende Länder auf den August 2021 oder früher."Die IFS-Daten des IWF werden nur dann aktualisiert, wenn ein einzelnes Land den IWF über eine Änderung der Goldbestände dieses Landes informiert. Es scheint also, dass die Daten des World Gold Council zu den Goldbeständen Singapurs ausschließlich auf den IFS-Daten des IWF beruhen und dass diese IFS-Daten aus irgendeinem Grund erst in den letzten Tagen aktualisiert wurden, um die Goldkäufe Singapurs widerzuspiegeln, was bedeutet, dass Singapur den IWF aus irgendeinem Grund erst kürzlich über seine Goldkäufe im Mai und Juni informiert hat.