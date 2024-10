Eine stille Goldrevolution: Der neue Goldpreisausbruch (Teil 2/2)

Während es in der Goldwelt viel Aufregung wegen "neuer Allzeithochs" beim Goldpreis gibt, ist ein wichtiger Vorbehalt zu beachten - diese Allzeithochs gelten nur nominal und spiegeln nicht die kumulative Inflation im Laufe der Zeit wider.Wenn Sie den Goldpreis um die vergangene Inflation bereinigen, sei es um die offiziellen US-Verbraucherpreisinflationsdaten (CPI) des Bureau of Labor Statistics (BLS) oder um die wohl weitaus realistischeren und höheren Inflationsmessungen von ShadowStats (z. B. der ShadowStats Alternate CPI (1980 Base)), liegt der Goldpreis in der Tat weit unter den inflationsbereinigten Allzeithochs, und im Falle der ShadowStats-Messung sogar weit unter dem inflationsbereinigten Hoch.Nach Bereinigung der Inflation durch den aktuellen BLS US-Verbraucherpreisindex (CPI) lag der reale Höchststand des Goldpreises in US-Dollar im Januar 1980 bei 3680 US-Dollar je Feinunze.Es besteht jedoch die weit verbreitete Ansicht, dass die CPI-Berechnungen des US Bureau of Labor Statistics die Verbraucherpreisinflation absichtlich unterschätzen. Abgesehen von den Beweisen, die dem Normalbürger zur Verfügung stehen, dass der tatsächliche Preisanstieg (oder die reale Inflation) weitaus höher ist, als das BLS angibt, gibt es für die US-Regierung (und alle anderen Regierungen) ein Motiv, die Inflationsraten zu unterschätzen, um die Wirtschaft gesund erscheinen zu lassen und um inflationsgebundene staatliche Auszahlungen wie Renten, Sozialversicherung und inflationsgebundene Schulden zu minimieren.Daher ändert das BLS (und alle Regierungen) ständig die Methodik zur Berechnung der offiziellen Inflation, um die Inflationsraten zu minimieren.Aus diesem Grund sind alternative Anbieter von Inflationsraten wie ShadowStats mit ihrem Alternate CPI auf den Plan getreten, um gegen diese staatliche Manipulation vorzugehen und genauere Inflationsberechnungen zu liefern. Der "alternative CPI" von ShadowStats ist eine Schätzung der Inflation bis zum heutigen Tag, so als ob sie mit den Methoden berechnet worden wäre, die das Bureau of Labor Statistics 1980 verwendet hat, als sie noch weniger korrumpiert waren.Wie ShadowStats erklärt: "Der alternative CPI spiegelt den CPI so wider, als ob er nach den 1980 geltenden Methoden berechnet worden wäre. Generell haben methodische Veränderungen in der staatlichen Berichterstattung die ausgewiesene Inflation gedrückt und das Konzept des DPI davon entfernt, ein Maß für die Lebenshaltungskosten zu sein, die zur Aufrechterhaltung eines konstanten Lebensstandards erforderlich sind."ShadowStats sagt auch, dass: "Die alternativen CPI-U-Messungen von ShadowStats sind Versuche, die gemeldete CPI-U-Inflation um die Auswirkungen der methodischen Änderungen der letzten Jahrzehnte zu bereinigen." In einem Artikel, der die Fehler des Bureau of Labor Statistics erklärt, sagt ShadowStats auch, dass: "Der US-Verbraucherpreisindex wurde seit Anfang der 1980er Jahre so umgestaltet, dass die Inflation im Vergleich zur allgemeinen Erfahrung zu niedrig ausfällt."Bei einer Anpassung anhand des alternativen CPI-U (bei dem es sich nur um eine frühere CPI-Methode des Bureau of Labor Statistics handelt) liegt der reale inflationsbereinigte Allzeithöchststand des Goldpreises bei gewaltigen 29.170 US-Dollar je Unze (basierend auf dem nominalen Goldpreishöchststand vom Januar 1980). Nach dieser Revision gibt es immer noch sehr viel Spielraum für einen Anstieg des aktuellen Goldpreises (mehr als das 11-fache), bevor er sich dem realen inflationsbereinigten Allzeithoch von 1980 nach der BLS-Methode nähert. Eine ziemlich erschütternde Zahl, über die man nachdenken sollte.Seit dem Ausbruch des internationalen Goldpreises und dem ernsthaften Überschreiten der Handelsspanne von 2.000 Dollar ab März dieses Jahres haben verschiedene Kommentatoren in den Londoner Finanzmedien versucht, den raschen Preisanstieg zu erklären, und sind zu der Auffassung gelangt, dass Goldderivate und nicht der physische Goldmarkt die treibende Kraft hinter dem Preisanstieg waren. In einem Artikel der Financial Times (FT) vom 23. April, als der Goldpreis die Marke von 2.400 Dollar erreicht hatte, vertrat die FT die Ansicht, dass chinesische Spekulanten an der Shanghai Futures Exchange (SHFE) eine wichtige Rolle bei diesem Goldpreisanstieg gespielt hätten.