Gold bleibt stark - Zentralbanken setzen Aufwärtstrend bei Goldkäufen 2024 fort

"Gold ist nach wie vor eine der wichtigsten Währungsreserven weltweit, wie die umfangreichen Goldkäufe der Zentralbanken in den letzten Jahren zeigen." - Ungarische Zentralbank, September 2024Zu Beginn des Jahres 2024, in dem der internationale Goldpreis in den letzten acht Monaten kontinuierlich neue Höchststände erreicht hat, ist es ermutigend zu sehen, dass die Zentralbanken auf kollektiver Basis immer noch große Nettokäufer von physischem Gold für ihre monetären Goldreserven sind. Laut dem Gold-Demand-Trend-Bericht des World Gold Council für das dritte Quartal 2024 haben die Zentralbanken (und andere Institutionen des öffentlichen Sektors) in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 netto 694 Tonnen Gold in ihre monetären Goldreserven aufgenommen. Dies umfasst Nettokäufe von 305 Tonnen Gold in Q1, 203 Tonnen in Q2 und 186 Tonnen in Q3.Auf der Grundlage der Daten des World Gold Council (die von der Edelmetallberatungsfirma Metals Focus erhoben werden) liegen die Goldkäufe der Zentralbanken im Zeitraum Januar bis September 2024 unter denen des Zeitraums Januar bis September 2023 (als die Zentralbanken netto 833 Tonnen Gold kauften), aber auf dem gleichen Niveau wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 (als die Zentralbanken zusammen 700 Tonnen Gold kauften).Wenn man bedenkt, dass das Jahr 2022 ein Rekordjahr für die Goldkäufe der Zentralbanken war (mit Nettokäufen von 1.082 Tonnen Gold durch die Zentralbanken) und das Jahr 2023 nicht weit davon entfernt war (mit Nettokäufen von 1.049 Tonnen durch die Zentralbanken), dann dürfte auch das Jahr 2024 ein respektables Jahr werden, unabhängig davon, was im vierten Quartal 2024 gekauft wird oder nicht, und es zeigt, dass die Investitionsgründe der Zentralbanken für den Kauf von Gold - Wertaufbewahrung, sicherer Hafen, kein Gegenparteirisiko, kein Sanktionsrisiko, Diversifizierungsvorteile - nach wie vor intakt sind.Zunächst einige Vorbehalte zu den Goldkaufdaten der Zentralbanken des World Gold Council (WGC): Sie umfassen sowohl die gemeldeten Goldkäufe der Zentralbanken (die die Zentralbanken an die Datenbank für internationale Finanzstatistiken des Internationalen Währungsfonds (IWF) melden und auf ihren eigenen Websites als Daten zu den internationalen Reserven veröffentlichen) als auch die nicht gemeldeten Goldkäufe der Zentralbanken (die der WGC auf der Grundlage von "Marktrückmeldungen" schätzt und als "vertrauliche Informationen über nicht erfasste Verkäufe und Käufe" bezeichnet).Diese Komponente der "nicht gemeldeten Goldkäufe" ist auch weitaus größer als die "gemeldete" Komponente. So behauptet der World Gold Council beispielsweise, dass die Goldnachfrage der Zentralbanken und der Institutionen des öffentlichen Sektors in der ersten Hälfte des Jahres 2024 507,4 Tonnen betrug, während er nur 124 Tonnen dieses Gesamtbetrags als gemeldete Goldkäufe der Zentralbanken im selben Zeitraum erklären kann. Das sind also 383,4 Tonnen Goldkäufe von Zentralbanken, die nicht gemeldet wurden, von denen der World Gold Council aber behauptet, sie zu kennen.Wir haben also eine absurd unwissenschaftliche Situation, in der 75,5% der behaupteten Goldkäufe der Zentralbanken im ersten Halbjahr 2024 von nicht identifizierten Zentralbankkäufern stammen und nur 24,4% von Zentralbankkäufern, die ihre Käufe öffentlich bekannt gegeben haben. Da der World Gold Council die Informationen, von denen er behauptet, sie zu kennen, nicht preisgibt, kann auch niemand deren Richtigkeit wissenschaftlich überprüfen oder widerlegen.Diese Situation erinnert an das inzwischen bekannte Zitat von Donald Rumsfeld: "Es gibt bekannte Dinge, d. h. Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt; das heißt, wir wissen, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch unbekannte Unbekannte - Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen."In diesem Fall sind die "bekannten Dinge" die gemeldeten Goldkäufe der Zentralbanken, die "bekannten Unbekannten" sind die nicht gemeldeten Käufe, und die "unbekannten Unbekannten" sind alle Goldkäufe der Zentralbanken, die möglicherweise völlig unbemerkt von den Käufern und Verkäufern getätigt wurden.Dieser Mangel an Transparenz macht es daher für jeden, der nicht dem World Gold Council oder Metals Focus angehört, schwierig, den Wahrheitsgehalt der Behauptungen über die Goldnachfrage der Zentralbanken zu beurteilen, und es bleibt dem Markt überlassen, über die Identität der nicht identifizierten Käufer zu spekulieren. Obwohl zu den nicht identifizierten Käufern wahrscheinlich Länder wie China, Saudi-Arabien und Russland sowie verschiedene Staatsfonds gehören, wäre es schön, dies schriftlich zu haben. Da dies jedoch nicht möglich ist, können wir uns immer noch die "gemeldeten Käufer" ansehen. Und die lauten wie folgt:Im bisherigen Jahresverlauf ist die polnische Zentralbank der größte gemeldete Goldkäufer und hat im Jahr 2024, einschließlich September, bisher 61,2 Tonnen Gold gekauft. An zweiter Stelle steht die Zentralbank der Türkei, die in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 bis August 51,5 Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzufügte. An dritter Stelle steht die indische Zentralbank, die ihre Reserven zwischen Januar und September um 50 Tonnen Gold aufgestockt hat. An vierter Stelle steht die chinesische Zentralbank, die zwar offiziell nur zwischen Januar und April 2024 Gold zu ihren Reserven hinzufügte, aber dennoch behauptet, in dieser Zeit 28,9 Tonnen zu ihren Reserven hinzugefügt zu haben.Eine besondere Erwähnung verdient der Staatliche Ölfonds von Aserbaidschan (SOFAZ), der zwar keine Zentralbank, aber der Staatsfonds von Aserbaidschan ist, und der in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 insgesamt 25,2 Tonnen Gold gekauft hat.Zunächst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Zentralbanken in Mitteleuropa, die aktiv ihre monetären Goldreserven aufbauen - die Zentralbanken Polens, der Tschechischen Republik und Ungarns. Es ist strittig, ob diese Länder als Schwellenländer oder als entwickelte Märkte eingestuft werden, aber einige Klassifizierungen, darunter auch der World Gold Council, ordnen sie der Kategorie Schwellenländer zu.Interessant ist, dass die Zentralbanken von drei der vier Mitglieder der Visegrad-Gruppe - Polen, Ungarn und die Tschechische Republik - derzeit alle gleichzeitig ihre Goldreserven aufstocken und dass alle drei die Goldakkumulation als strategischen Schritt als Reaktion auf die wirtschaftliche Unsicherheit, als Wertaufbewahrungsmotiv, als Notwendigkeit der Diversifizierung und wegen der wachsenden geopolitischen Risiken bezeichnet haben.In Anbetracht der Tatsache, dass die Visegrad-Gruppe gegründet wurde, um die Zusammenarbeit und die regionale Stabilität zu fördern, ist es plausibel anzunehmen, dass die Zentralbanken der Mitglieder der Visegrad-Gruppe bereits in den letzten Jahren (mindestens seit 2018) über die Anhäufung von Gold diskutiert haben und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun.Die Tatsache, dass Polen, die Tschechische Republik und Ungarn (obwohl sie alle der Europäischen Union angehören) immer noch ihre eigenen Landeswährungen behalten und keines von ihnen Teil der Eurozone ist, gibt jedem dieser Länder auch eine enorme Flexibilität und Unabhängigkeit, da sie in der Lage sind, kontinuierlich Währungsgold zu kaufen, im Gegensatz zu ihren Pendants in der Eurozone, die sklavisch an die EZB gebunden sind.Im Jahr 2023 machte die polnische Zentralbank, die Nationalbank Polens (NBP), Schlagzeilen, indem sie genau 130 Tonnen Gold kaufte, die sie über einen Zeitraum von sieben Monaten von April bis einschließlich November 2023 anhäufte und die Polen im vergangenen Jahr zum zweitgrößten staatlichen Goldkäufer hinter der chinesischen Zentralbank machten. Nach der bemerkenswerten Goldakkumulation Polens im Jahr 2023 ist die polnische Zentralbank auch in diesem Jahr wieder auf den Goldmarkt zurückgekehrt und hat im Sechsmonatszeitraum von April bis September 2024 insgesamt 61 Tonnen Gold gekauft, davon beachtliche 22 Tonnen allein im Monat September.Damit ist Polen der bisher größte Goldkäufer der Zentralbank im Jahr 2024. Die polnischen Goldbestände belaufen sich nun auf insgesamt 420 Tonnen Gold, wobei der Wert des Währungsgoldes der NBP nun 16% der gesamten Währungsreserven der polnischen Zentralbank ausmacht. Im Mai erklärte Adam Glapiński, Leiter der NBP, auf einer Pressekonferenz in Warschau, dass die NBP aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit Gold anhäufe: "Wir werden riesige [Beträge] an Devisen- und Goldreserven anhäufen, da Polen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein muss - die NBP ist vorbereitet."