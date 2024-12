Trumps Zölle werden einen globalen Handelskrieg auslösen; Gold & Silber werden profitieren

Quelle: CEIC Bloomberg, MUFG GMR

Weniger als zwei Monate vor seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025 verschärft der designierte US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik in Bezug auf Zolldrohungen auf ein noch nie dagewesenes Niveau - selbst nach seinen eigenen Maßstäben des "alle Geschütze auffahren". Innerhalb von weniger als zwei Wochen hat Trump keine Zeit verloren, Importzölle gegen China, Kanada, Mexiko und alle neun Mitgliedsländer der BRICS (eine Gruppierung, die 45% der Weltbevölkerung repräsentiert) anzudrohen. Damit schürt Trump erneut die Angst vor einem globalen Handelskrieg und sorgt für weltweite wirtschaftliche Unsicherheit.Diese globale wirtschaftliche Ungewissheit in Verbindung mit dem erwarteten Anstieg der Inflation aufgrund wahrscheinlicher Handelskriege wird schwerwiegende Folgen für die globalen Finanzmärkte haben, dürfte aber angesichts der Rolle von Gold als universeller sicherer Hafen und traditioneller Inflationsabsicherung ein Segen für die Edelmetallpreise sein.In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth am Abend des 25. November drohte Trump Kanada und Mexiko mit der Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf alle ihre Produkte, die in die USA eingeführt werden. Trump begründete seine Drohungen mit illegalen Einwanderern und der Droge Fentanyl, die aus Mexiko und China in die USA gelangen. Dies ist jedoch nur eine bequeme politische Rechtfertigung für das wahre Motiv hinter den Zolldrohungen und Zöllen, nämlich ein wirtschaftliches Druckmittel bei anstehenden Handelsverhandlungen.In einem zweiten Beitrag auf Truth Social, der genau zur gleichen Zeit am 25. November veröffentlicht wurde, wandte Trump seine Aufmerksamkeit dann China zu und drohte mit zusätzlichen 10%igen Einfuhrzöllen auf alle chinesischen Waren, die in die USA kommen. Wiederum knüpfte er diese Zölle an den Vorwand der Droge Fentanyl, die aus China in die USA kommt, obwohl dies nur ein politischer Deckmantel für das wahre Motiv hinter den Zöllen ist, nämlich ein wirtschaftliches Druckmittel für die bevorstehenden "Phase 2"-Handelsverhandlungen mit China.Am 30. November setzte Trump dann noch einen drauf und konzentrierte sich nicht mehr nur auf Kanada, Mexiko und ein allein stehendes China, sondern richtete sich erneut auf Truth Social an die gesamte BRICS-Gruppe mit der Drohung, 100% Zölle auf Waren zu erheben, die aus den BRICS-Ländern in die USA importiert werden, falls die BRICS nicht von der Schaffung einer BRICS-Währung oder "einer anderen Währung" abrücken (was die von den BRICS diskutierten Ideen einer goldgedeckten Währung und eines Abrechnungsmechanismus einschließen würde)."Die Vorstellung, dass die BRICS-Länder versuchen, sich vom Dollar zu lösen, während wir tatenlos zusehen, ist vorbei. Wir verlangen von diesen Ländern die Zusage, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, oder sie..." - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2024Neben einer erheblichen Eskalation bei der Anwendung von Zolldrohungen gegen eine größere Anzahl von Ländern spielt Trump nun ein gefährliches Spiel, indem er die Drohungen mit einer BRICS-Währung oder einer goldgedeckten Währung verknüpft.Die angedrohten Zölle (100%) sind nicht nur extrem hoch, sondern könnten durch die Verknüpfung dieser Drohungen mit einer neuen multilateralen BRICS-Währung den "Showdown" zwischen den BRICS und dem Westen sowie zwischen dem US-Dollar und einer neu entstehenden (und möglicherweise durch Gold gedeckten) Dollar-Alternative beschleunigen. Auch dies ist positiv für den Goldpreis.Trump und sein Verhandlungsteam haben bereits eine Erfolgsbilanz bei der Verhängung von Zöllen gegen Handelspartnerländer vorzuweisen. Sie nutzen diese Strategie in erster Linie, um bei Handelsverhandlungen ein Druckmittel zu haben, mit dem sie bessere Handelsbedingungen für die USA aushandeln können, d.h. die "America First"-Doktrin. Sie nutzen diesen Verhandlungsstil auch gerne und scheinen Spaß an langwierigen Verhandlungen zu haben.Zölle werden von Trump auch genutzt, um den Protektionismus für die amerikanische Industrie zu fördern und seine Anhängerschaft anzusprechen. Trump behauptete zwar, dass die Zölle auch das US-Defizit umkehren würden, aber sie haben nichts dergleichen bewirkt, und das Handelsdefizit ist während seiner ersten Amtszeit sogar noch gestiegen.Unabhängig davon bestand die Handelsstrategie der letzten Trump-Regierung (2017-2021) darin, Handelspartnern mit Zöllen zu drohen und dann mit übertriebenen Begründungen Zölle zu verhängen - eine Maßnahme, die Vergeltungszölle anderer Länder provoziert oder auslöst - wobei das Trump-Team dann weitere Zölle gegen die reagierende Partei verhängt und Handelskriege provoziert, während sich die Verhandlungen in die Länge ziehen und mit harten Bandagen gekämpft wird, bis die USA bevorzugte Zugeständnisse und Zugang zu ausländischen Märkten erhalten, mit dem letztendlichen Ziel, bilaterale oder regionale Handelsabkommen zu schließen, die optimale Bedingungen für die USA bieten.Trump und das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) nutzten diesen Ansatz, um Druck auf China auszuüben, was zu dem "Phase 1"-Handelsabkommen führte, das die USA und China am 15. Januar 2020 unterzeichneten, und nutzten diesen Ansatz auch gegenüber Kanada und Mexiko während des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USCMA), das das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) ersetzt. Obwohl das USCMA am 1. Juli 2020 in Kraft tritt, wurde es hauptsächlich in den Jahren 2017-2019 von Trumps Team ausgehandelt. Diese Ereignisse waren (wie Sie weiter unten sehen werden) durch die Androhung von Zöllen sowohl im Fall von China als auch von USMCA und dann durch mehrere Runden von Zöllen durch die USA und China im Fall des Handelskriegs zwischen den USA und China gekennzeichnet.