Sibanye-Stillwater: Abschluss seiner 19,99%igen Kapitalbeteiligung an New Century

Johannesburg, 8. Dezember 2021 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich bekannt zu geben, dass sie nun eine 19,99% Beteiligung an New Century Resources Ltd. (Ticker ASX: NCZ) (New Century) hält, die für 61 Mio. AUD erworbenDer gesamte Zeichnungsbetrag beläuft sich auf 60,88 Mio. AUD, was bei einem angenommenen AUD/USD-Wechselkurs von (0,70 am 6. Dezember 2021) 42,8 Mio. US$ entspricht und 26,185 Mio. Aktien zu einem Aktienpreis von 2,325 AUD pro Aktie entspricht (nach einer von New Century am 6. Dezember 2021 abgeschlossenen Aktienkonsolidierung im Verhältnis 1:15).. Dies ist das Ergebnis einer überwältigenden Zustimmung von 99,6 % der Aktionäre von New Century auf der Jahreshauptversammlung am 30. November 2021.Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir konzentrieren uns bewusst darauf, unser Engagement in der Kreislaufwirtschaft sowohl durch Recycling als auch durch die Wiederaufbereitung von Abraum zu erhöhen. Unsere Investition in New Century ergänzt unsere erfolgreiche Partnerschaft mit DRDGOLD Limited, und wir freuen uns darauf, New Century dabei zu unterstützen, ein weltweit führendes Unternehmen für die Aufbereitung von Abraumhalden aufzubauen, das einzigartig positioniert ist, um eine Schlüsselrolle in grünen Metalllieferketten zu spielen.Weitere Informationen zu dieser Transaktion finden Sie unter: https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/transactions/new-century-resources/E-Mail: ir@sibanyestillwater.com James WellstedLeiter Abteilung IRTel: +27 (0) 83 453 4014www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN: Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. 