Pekings Dilemmas

Gemessen an der Bevölkerungszahl sind die Vereinigten Staaten das drittgrößte Land der Welt, hinter China und Indien. Doch der Abstand ist größer, als die Rangliste vermuten lässt. Laut Worldometer lebten im Jahr 2020 in China 1,44 Milliarden Menschen, in Indien 1,38 Milliarden und in den USA 331 Millionen. Mit anderen Worten: Gemessen an der Bevölkerung ist China mehr als viermal so groß wie die USA. Dasselbe gilt für Indien. Zusammen machen sie etwa 36% der Menschheit aus, die USA nur etwa 4%. Von der Bevölkerungszahl her spielen wir nicht in der gleichen Liga.Gemessen am Lebensstandard, an der militärischen Macht und an vielen anderen Maßstäben spielen die USA ebenfalls in einer eigenen Liga. Unsere Wirtschaft ist viel größer. Dennoch sind China und Indien aufgrund ihrer schieren Größe nicht zu übersehen. Und von diesen beiden Ländern hat China im Moment den größeren wirtschaftlichen Einfluss.Viele Analysten gehen davon aus, dass China gemessen am BIP bald größer sein wird als die USA - was bei einer viermal so großen Bevölkerung nicht so schwer sein dürfte -, aber mir ist nicht klar, dass Chinas scheinbar unbegrenztes lineares Wachstum noch drei oder vier Jahrzehnte anhalten wird. Ich kann mich erinnern, dass man das Gleiche über Japan gesagt hat. Heute werden wir über Pekings Dilemma und die Entscheidungen, die Xi Jinping trifft, sprechen. Wie Sie sehen werden, sind sie für alle und überall von Bedeutung.Vor zwei Wochen erwähnte ich, dass die chinesische Stadt Xian wegen der Omicron-Fälle abgeriegelt wurde. Das war nicht ganz richtig; zu dem Zeitpunkt war man noch mit der Delta-Variante konfrontiert. Aber Omicron ist jetzt definitiv da. Überall in China tauchen Fälle auf. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich diese neue Variante ausbreitet, ist es nicht klar, ob die schnelle, rücksichtslose Reaktion, die China bisher an den Tag gelegt hat, weiterhin funktionieren wird, aber die Regierung scheint entschlossen, es zu versuchen. Sie beeinträchtigt sowohl den internationalen als auch den inländischen Reiseverkehr. Hier ist eine Notiz, die ich von John Browning, einem langjährigen Einwohner Shanghais, erhalten habe."Hier in Shanghai konzentrieren sich die Chat-Gruppen für Auswanderer weiterhin darauf, die neuesten Reisebeschränkungen zu verstehen. Zusätzlich zu den COVID-Tests, die vor der Abreise durchgeführt wurden, erklärte ein Einwohner Shanghais, dass er Tianjin am 1. Januar in Richtung seiner Heimat Shanghai verlassen habe. Am 9. Januar wurde Tianjin zu einem Hochrisikoort erklärt. Am 10. Januar um 1:30 Uhr morgens erhielt er einen Anruf von den medizinischen Behörden in Shanghai und wurde noch am selben Tag in ein Quarantäne-Hotel in Shanghai gebracht. Er blieb 5 Tage lang in medizinischer Quarantäne, bis er am Samstag, den 15. Januar, zu seiner Familie zurückkehrte.Die Risiken bestehen also darin, dass ich, sollte ich außerhalb von Schanghai in eine andere Provinz reisen und dort ein hohes Risiko eingehen, an diesem Ort unter strenge Quarantäne gestellt werden muss und zwei Wochen lang nicht nach Schanghai zurückkehren kann. Aber auch, wenn ich außerhalb Shanghais reise und sicher zurückkehre, muss ich in den zwei Wochen nach meiner Rückkehr, wenn der Ort, den ich besucht habe, zu einem Hochrisikogebiet wird, für einen Ausgleichszeitraum wie im obigen Beispiel in den strengen Einschluss gehen.Daher habe ich derzeit keine Lust, Shanghai zu verlassen, um innerhalb der Stadt zu reisen. Die Millionen, die üblicherweise zum Neujahrsfest Anfang Februar nach Hause reisen, werden bleiben, wo sie sind. Und ich werde in diesem Frühjahr nicht auf den abgelegeneren und wilderen Teilen der Großen Mauer wandern."Anders als in einigen westlichen Ländern befürworten die meisten Chinesen Berichten zufolge die strengen Beschränkungen. Man hat ihnen gesagt, dass die Regierung sie vor einem tödlichen Virus schützen will, und bis jetzt scheint dies auch gelungen zu sein. Abgesehen von den aktiven Eindämmungszonen ist das Leben in China Berichten zufolge ganz normal.Die Kosten sind weniger sichtbar, aber immer noch erheblich: langsameres Wachstum, weniger Investitionen und Geschäftsmöglichkeiten, höhere Verbraucherpreise. Dies wären in jedem Fall Herausforderungen, aber China hatte bereits Probleme, bevor COVID sie noch vergrößerte. Ian Bremmer beschrieb das Dilemma."Die [chinesische] Regierung hat drei politische Prioritäten, kann aber höchstens zwei erreichen:1. eine Null-COVID-Politik beibehalten;2. das Wirtschaftswachstum bei etwa 5% halten;3. langfristige Ziele verfolgen, die das kurzfristige Wachstum beeinträchtigen, insbesondere Maßnahmen zum Schuldenabbau, um den Schuldenstand zu stabilisieren, sowie Umwelt- und Klimamaßnahmen."Mindestens eines dieser Ziele muss für 2022 vom Tisch sein. Ian glaubt, dass es das dritte Ziel sein wird. In wirtschaftlicher Hinsicht könnte dies einige westliche Investoren erfreuen, die mehr Einfluss auf das globale System haben wollen und China als einen guten Ort sehen, um diesen zu bekommen. Dies wird umso wichtiger, als die US-Notenbank zu einer strafferen Politik übergeht.Ein gleichzeitiger Schuldenabbau in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wäre vielleicht schwierig gewesen. Aber jetzt, da die PBOC die Zinsen senkt und auch sonst akkommodierend wirkt, können sie dieses Schicksal vermeiden. Xi ist jedoch besorgt über eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve. Er sprach diese Woche praktisch auf der jährlichen Konferenz in Davos. Dies ist ein Bericht von MarketWatch über meinen Freund Mark Grant:"Der chinesische Präsident Xi Jinping wandte sich auf der virtuellen Bühne von Davos mit dieser Botschaft an den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell: Bitte heben Sie die Zinssätze nicht an. Wenn die großen Volkswirtschaften auf die Bremse treten oder eine Kehrtwende in ihrer Geldpolitik vollziehen, würde dies zu ernsthaften negativen Auswirkungen führen. Sie würden die globale wirtschaftliche und finanzielle Stabilität in Frage stellen, und die Entwicklungsländer würden die Hauptlast tragen", sagte Xi laut einer Mitschrift seiner Ausführungen vom Montag.Die Fed erklärt normalerweise, dass sie nur die Politik für die USA festlegen kann. Das heißt aber nicht, dass Xi nicht Recht hat. Das wird Auswirkungen auf die Schwellenländer haben. Ein weiteres Jahr mit Null-COVID könnte für China ungemütlich werden. Es scheint keinen Plan B zu haben, falls Omicron außer Kontrolle gerät, was durchaus möglich scheint. Die Bevölkerung verfügt nur über eine geringe natürliche Immunität, weil sie so wenige Infektionen hatte.Einige Studien zeigen, dass die chinesischen Impfstoffe, die nicht so wirksam sind wie die von Moderna und Pfizer/BioNTech, noch weniger Schutz gegen Omicron bieten. Das bedeutet, dass die ohnehin schon strengen Eindämmungsmaßnahmen möglicherweise noch verschärft werden müssen.In gewisser Weise erinnert dies an die Anfänge der Pandemie, als strenge Abriegelungen die chinesische Fabrikproduktion und den Export beeinträchtigten. Die Regierung wird zweifellos außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um den Warenfluss aufrechtzuerhalten. Wenn sie nicht funktionieren, wird das für alle ein Problem sein. Aber China hat noch einige andere einzigartige langfristige Probleme, die noch schwieriger zu lösen sind.