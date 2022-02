So vergeht das Jahr?

Sie kennen sicher das alte Börsensprichwort: "Wie der Januar, so das Jahr". Wenn dem so ist, wird das Jahr 2022 eine wilde Fahrt werden. Natürlich bedeutet "wild" in diesem Zusammenhang nicht unbedingt einen Verlust. Aber das könnte es, und angesichts der gut dokumentierten menschlichen Tendenz, hoch zu kaufen und niedrig zu verkaufen, könnten die tatsächlichen Anleger leicht hinter selbst düster aussehenden Benchmarks zurückbleiben.Die alte und oft geschmähte Aussage "Diesmal ist es anders" ist unbestreitbar richtig. Wir haben in der Geschichte der Märkte noch nie etwas Vergleichbares wie die letzten beiden Jahre erlebt. Der Virus selbst, die dadurch ausgelöste Steuer- und Geldpolitik, die Reaktion der Märkte auf diese Politik... nichts davon war auch nur annähernd "normal". Wir können uns nicht auf Präzedenzfälle verlassen, wenn alles noch nie dagewesen ist.Heute möchte ich mich mit diesem Problem auseinandersetzen. Wir werden das vielleicht überzeugendsten Bärenargument, das ich seit langem gesehen habe, zusammen mit einigen anderen unangenehmen Daten untersuchen. Dann werden wir uns einige ebenso zwingende Gründe ansehen, warum diese Ansichten falsch sein könnten. Die beste Metapher, die mir einfällt, ist die von Christoph Kolumbus, der eine neue Route nach Asien suchte. Er und seine Mannschaft hatten nur eine vage Vorstellung davon, wohin sie gehen würden... und keine Ahnung, worauf sie zuerst stoßen würden. Wir befinden uns in wirklich unerforschten Gewässern.Hier brauche ich Ihr stillschweigendes Versprechen. Wenn Sie den ersten Abschnitt gelesen haben, müssen Sie auch den zweiten und dritten Abschnitt lesen. Ich möchte Sie nicht im Ungewissen lassen. Die ersten beiden Abschnitte werden im Allgemeinen die Meinungen anderer wiedergeben. Der letzte Abschnitt wird meine eigene sein.Nach den Zahlen zu urteilen war 2021 ein großartiges Jahr für Aktien. Der S&P 500 stieg um fast 27% und markierte dabei zahlreiche neue Höchststände. Ich war skeptisch, dass das passieren könnte, schloss es aber nicht aus. Goldlöckchen hat es mit Hilfe von Jerome Powell geschafft. Die einfachste Geldpolitik der Geschichte war noch lange nach ihrem Verfallsdatum genießbar.Diejenigen, die den Markt vor einem Jahr für überbewertet hielten, lagen nicht unbedingt falsch. Viele verschiedene Indikatoren sprachen dafür. Die Mathematik erlaubt es jedoch, dass ein überbewerteter Markt noch stärker überbewertet wird, wie es in diesem Fall der Fall war. Das Gleiche könnte wieder passieren, aber wir können davon ausgehen, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Irgendwann werden die Anleger nicht mehr bereit (oder nicht mehr in der Lage) sein, zu diesen Preisen zu kaufen, so dass eine Korrektur nach unten erfolgen muss. Dieser Zeitpunkt ist jetzt sicherlich näher gerückt.Wie schon im letzten Jahr hat der GMO-Mitbegründer Jeremy Grantham, der seit den 1960er Jahren wirklich alles gesehen hat, auch in diesem Monat einen faszinierenden Marktausblick veröffentlicht. Granthams Untertitel fasst sein Thema kurz und bündig zusammen: Die erste US-Blasen-Extravaganz (nähert sich ihrem Ende): Immobilien, Aktien, Anleihen und Rohstoffe.Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Aktienmarktblase und mehr. Andere Anlageklassen befinden sich in einer ebenso prekären Lage. Er spricht davon, dass der Aktienmarkt und andere Märkte mehrere Standardabweichungen vom Trend aufweisen. Er bezeichnet die Differenz von zwei Standardabweichungen als 2-Sigma-Ereignis und das seltene Auftreten einer Differenz von drei Standardabweichungen als 3-Sigma-Ereignis und damit als "Superblase". Zitate:"Alle 2-Sigma-Aktienblasen in den Industrieländern sind wieder zum Trend zurückgekehrt. Doch bevor dies geschah, entwickelten sich einige wenige zu Superblasen von 3-Sigma oder mehr: in den USA 1929 und 2000 und in Japan 1989. In den USA gab es 2006 und in Japan 1989 ebenfalls eine Superblase am Immobilienmarkt. Alle fünf dieser Superblasen korrigierten sich mit viel größeren und längeren Schmerzen als der Durchschnitt zurück zum Trend."Heute sagt Grantham, dass wir uns in der vierten Superblase der letzten hundert Jahre befinden. Seiner Ansicht nach war die Krise von 2008 hauptsächlich eine Immobilienblase. Die Aktien waren nur "normal" überbewertet und hatten einen "normalen" Bärenmarkt. Was er jetzt sieht, ist ganz anders, und es sind nicht nur die Aktien. Der naheliegendste historische Vergleich ist Japan in den späten 1980er Jahren, als sowohl Aktien als auch Immobilien zur gleichen Zeit in die Höhe schnellten. Anstatt eine Zusammenfassung zu geben, werde ich einen Schlüsselabschnitt aus Granthams Artikel zitieren. Er ist so klar und überzeugend, dass ich denke, Sie sollten ihn direkt von der Quelle übernehmen. Hier ist Jeremy Grantham:"Die Gefahren mehrerer Vermögensblasen zur gleichen ZeitDer japanische Fall hat vor allem eines deutlich gemacht: Während es gefährlich ist, eine Aktienblase zu haben - der Wertverlust kann durch den Vermögenseffekt einen Schock verursachen, der außer Kontrolle geraten kann, was ein Teil des Problems von 1929 und des darauf folgenden Einbruchs war -, ist es noch viel gefährlicher, eine Immobilienblase zu haben, und es ist noch viel gefährlicher, beide zusammen zu haben. Die wirtschaftlichen Folgen der doppelten Blase in Japan sind wohl immer noch spürbar. Schaubild 1 zeigt, dass weder der Aktienmarkt noch die Grundstücke ihren Höchststand von 1989 wieder erreicht haben!""Aber jetzt haben wir zum ersten Mal in den USA gleichzeitige Blasen in allen wichtigen Anlageklassen. Um ins Detail zu gehen:Erstens befinden wir uns tatsächlich in der größten und extremsten globalen Immobilienblase der Geschichte. Nach einem Rekordanstieg von 20% im letzten Jahr sind die Immobilienpreise in den USA heute so hoch wie nie zuvor und übertreffen damit sogar die katastrophale Immobilienblase von 2006. Doch obwohl der US-Immobilienmarkt ein hohes Vielfaches des Familieneinkommens abwirft, ist es weniger, manchmal sogar viel weniger als in vielen anderen Ländern, z. B. in Kanada, Australien, dem Vereinigten Königreich und insbesondere in China.(In China haben Immobilien eine ungewöhnlich wichtige und einzigartige Rolle in dem ausgedehnten Boom gespielt und stellen daher ein ebenso einzigartiges Risiko für die Wirtschaft und damit für den Rest der Welt dar, wenn der chinesische Immobilienmarkt die Luft verliert, so wie es in diesem Moment zu geschehen scheint.)