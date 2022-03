LBMA wie Reh im Scheinwerferlicht; westliche Sanktionen führen russische Goldscheideanstalten vor

Einfrieren russischer Bankguthaben im Vereinigten Königreich, um das russische Bankensystem vollständig von den britischen Finanzmärkten abzuschotten



Verbot für russische Staatsunternehmen und wichtige strategische Privatunternehmen, sich auf den britischen Finanzmärkten zu finanzieren



strenge neue Handelsbeschränkungen und Ausfuhrkontrollen für Russlands Hightech- und strategische Industrien

Nach der Androhung einer Invasion und dem tatsächlichen Einmarsch Russlands in der Ukraine wurden unweigerlich eine Reihe von Sanktionen gegen Russland von einer Reihe von Ländern angekündigt und in Kraft gesetzt.Am 22. Februar kündigte die britische Regierung das Einfrieren von Vermögenswerten gegen eine Reihe russischer Oligarchen und fünf russische Banken an, nämlich Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, IS Bank, Genbank und Promsvyazbank. Gleichzeitig kündigte das Vereinigte Königreich die Einführung von Rechtsvorschriften an, die "Russland daran hindern sollen, Staatsanleihen auf den britischen Märkten zu emittieren".Am 24. Februar, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, verhängte die britische Regierung weitere Sanktionen. Das britische Außenministerium bezeichnete die Maßnahmen, die sich gegen eine Reihe von Einzelpersonen, Unternehmen und Finanzinstituten richten, als "strafend" und darauf ausgerichtet, "die russische Wirtschaft zu zerstören und den inneren Kreis von Wladimir Putin zu treffen". Nach den Worten des britischen Außenministeriums umfassen diese Sanktionen Folgendes:In Bezug auf Finanzinstitute erklärte das britische Außenministerium, dass es "die Vermögenswerte aller russischen Banken einfrieren wird, einschließlich eines vollständigen Einfrierens der Vermögenswerte der VTB, der größten russischen Bank". Russische Unternehmen werden daran gehindert, auf den britischen Märkten Kredite aufzunehmen und Finanzmittel zu beschaffen (d.h. es wird ihnen untersagt, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Vereinigten Königreich auszugeben), während die benannten (sanktionierten) Banken daran gehindert werden, Zugang zum Pfund Sterling zu erhalten und Zahlungen über das Vereinigte Königreich abzuwickeln.In den Vereinigten Staaten hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am 24. Februar ebenfalls neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt:"Die Sanktionen zielen auf die zentrale Infrastruktur des russischen Finanzsystems ab - einschließlich aller großen russischen Finanzinstitute und der Fähigkeit staatlicher und privater Unternehmen, Kapital zu beschaffen - und schließen Russland weiter vom globalen Finanzsystem aus. Die Maßnahmen zielen auch auf fast 80 Prozent des gesamten Bankvermögens in Russland ab."Dazu gehören auch Sanktionen gegen die beiden größten russischen Banken, die Sberbank (die laut US-Finanzministerium "das größte Finanzinstitut in Russland ist und sich mehrheitlich im Besitz der russischen Regierung befindet") und die bereits erwähnte VTB Bank, deren Ziel es ist, die weltweiten Devisengeschäfte der Sberbank und der VTB zu blockieren und diese Banken daran zu hindern, Korrespondenzbanken in der ganzen Welt zu nutzen.Die Sanktionen des US-Finanzministeriums richten sich auch gegen eine Reihe weiterer russischer Finanzinstitute, nämlich die Bank Otkritie (in russischem Staatsbesitz), Novikom (in russischem Staatsbesitz), Sovcombank (in Privatbesitz), Alfa Bank (in Privatbesitz) und Credit Bank of Moscow (in Privatbesitz), und verbieten darüber hinaus insgesamt 13 russischen Finanzinstituten die Aufnahme von neuem Fremd- oder Eigenkapital auf den US-Finanzmärkten.Darüber hinaus richten sich die US-Sanktionen auch gegen 11 russische Unternehmen, die sich nachweislich im Besitz der russischen Regierung befinden. Zu diesen Unternehmen gehören (wieder) die Sberbank, die Gazprombank, Gazprom (Erdgasproduzent), Gazprom Neft (Erdölproduzent und -raffinerie), Transneft (das russische Netz von Erdölpipelines), Rostelecom (Telekommunikation) und Alrosa (Diamantenförderung).In ganz Europa hat die Europäische Union (EU) eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt, die im Wirtschafts- und Finanzsektor unter anderem das Einfrieren russischer Banken und die Sperrung des russischen Zugangs zu den Kapitalmärkten und den Handelsplätzen der EU vorsehen. Es handelt sich um eine Reihe von Sanktionen, die nach den Worten der EU "70% des russischen Bankenmarktes und wichtige staatliche Unternehmen, auch im Verteidigungsbereich, betreffen werden".Am Samstag, den 26. Februar, kündigte eine koordinierte Gruppe aus den USA, der Europäischen Kommission, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und dem Vereinigten Königreich an, dass sie eine bestimmte Anzahl russischer Banken vom sehr wichtigen internationalen Interbankenzahlungssystem SWIFT ausschließen wird. Es ist noch nicht klar, auf welche Banken sich dies bezieht. Der Wortlaut der EU-Erklärung lautet:"Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass ausgewählte russische Banken aus dem SWIFT-Nachrichtensystem entfernt werden", um "sicherzustellen, dass diese Banken vom internationalen Finanzsystem abgekoppelt werden und ihre Fähigkeit, weltweit zu operieren, beeinträchtigt wird."SWIFT, die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication mit Sitz in Belgien, ist ein wichtiges Netzwerk für den weltweiten Zahlungsverkehr zwischen Banken und für die Abwicklung aller Arten von Finanztransaktionen. Jeder, der schon einmal eine Zahlung über eine Bank an irgendjemanden in der ganzen Welt geschickt hat, weiß intuitiv, dass der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-Netz deren internationale Funktionsfähigkeit beeinträchtigen würde.Diejenigen, die jemals in einer Geschäfts-/Investmentbank gearbeitet haben, kennen vielleicht auch den SWIFT MT-Standard, ein Nachrichtensystem, das für alle Arten von Nachrichten in Bereichen wie Zahlungsverkehr, Handelsfinanzierung, Treasury-Transaktionen, Devisenhandel, Geldmärkte, Wertpapierabwicklung, Cash Management und Akkreditive verwendet wird. Russische Banken, die aus dem SWIFT-Netz ausgeschlossen werden, würden also auch den Zugang zu MT-Nachrichten verlieren.Neben den SWIFT-Sanktionen hat dieselbe Gruppe, bestehend aus den USA, der Europäischen Kommission, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und dem Vereinigten Königreich, auch die russische Zentralbank ins Visier genommen:"restriktive Maßnahmen zu ergreifen, die die russische Zentralbank daran hindern werden, ihre internationalen Reserven in einer Weise einzusetzen, die die Wirkung unserer Sanktionen untergräbt."Am 31. Januar 2022 verfügte die russische Zentralbank über internationale Reserven im Wert von 630,207 Milliarden USD, davon 497,951 Milliarden USD in Form von Devisenreserven und 132,256 Milliarden USD in Form von Gold. Dies entspricht einem Anteil von 79% an Devisenreserven und 21% an Gold. Bei den Devisenreserven handelt es sich größtenteils um normale "Devisen", wobei ein kleiner Teil als SZR und Russlands "Reserveposition im IWF" aufgeführt ist. Siehe Bildschirmfoto unten.