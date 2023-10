JP-Morgan-Goldhändler gehen ins Gefängnis, während JP Morgan von der DoJ-"Strafbank" verschwindet

In der seit langem andauernden Geschichte der strafrechtlichen Verfolgung von JP Morgan und seinen gesetzeswidrigen Händlern wegen Manipulation und Betrug bei Edelmetallpreisen durch das US-Justizministerium (DoJ) gab es einige interessante Entwicklungen. Während drei der ehemaligen Top-Goldhändler von JP Morgan Ende August und im September 2023 zu Haftstrafen verurteilt wurden, ist JP Morgan selbst auf freiem Fuß, nachdem das dreijährige Deferred Prosecution Agreement (DFA) mit dem US-Justizministerium (DoJ) ausgelaufen ist - eine Vereinbarung, die Ende September 2019 unterzeichnet wurde, aber am 29. September 2020 begann und Ende September 2023 auslief.Diese Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung bezieht sich auf die Vereinbarung vom September 2019, bei der JP Morgan 920 Mio. USD "in Form von Geldstrafen, strafrechtlicher Entschädigung und Opferentschädigung" gezahlt hat, um sich eine Freikarte zu erkaufen und eine Strafverfolgung durch das Justizministerium zu vermeiden, obwohl es kriminelles Fehlverhalten zugegeben hat. Mit dem Auslaufen dieser Vereinbarung kommt JP Morgan nun tatsächlich von der "Strafbank" des DoJ weg und muss sich nicht mehr vom DoJ über die Schulter schauen lassen und dem DoJ keine jährlichen Compliance-Überprüfungen mehr vorlegen.Am 22. August 2023 wurden Michael Nowak, der frühere Leiter des Bereichs Global Precious Metals bei J.P. Morgan, und Gregg Smith, der frühere leitende Goldhändler von JP Morgan in New York, zu Haftstrafen verurteilt, "weil sie sich an Betrug, versuchter Preismanipulation und Spoofing als Teil eines Marktmanipulationsplans beteiligt hatten, der sich über acht Jahre erstreckte ... und den Marktteilnehmern Verluste in Höhe von über 10 Millionen Dollar einbrachte."Nowak und Smith waren ein Jahr zuvor, am 10. August 2022, verurteilt worden, nachdem ein Geschworenengericht in Chicago sie des "Drahtbetrugs zum Nachteil eines Finanzinstituts, des Warenbetrugs, der versuchten Preismanipulation und des Spoofing" für schuldig befunden hatte, wobei Smith vom stellvertretenden US-Staatsanwalt des Justizministeriums als "der produktivste Spoofer, den die Regierung bisher verfolgt hat" bezeichnet wurde.Der Fall wurde vom FBI New York Field Office untersucht, unterstützt von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Division of Enforcement, beaufsichtigt von der DoJ "Market Integrity & Major Frauds Unit" unter der Leitung von Avi Perry, und strafrechtlich verfolgt von den DoJ Prozessanwälten Christopher Fenton, Matthew F. Sullivan, und Lucy B. Jennings, von der DoJ's Criminal Division's Fraud Section. Bei der Urteilsverkündung im August wurde Gregg Smith zu 2 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 50.000 Dollar verurteilt, wobei der US-Bezirksrichter Edmond Chang zu Smith sagte: "Sie haben dem Markt viele Lügen aufgetischt. Über viele Jahre hinweg haben Sie dem Markt Betrug untergeschoben."Michael Nowak (der bei seiner Verhaftung durch die US-Regierung im September 2019 auch dem Vorstand der London Bullion Market Association (LBMA) angehörte) wurde zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 35.000 USD verurteilt.Laut dem erfolgreich verfolgten Fall des Justizministeriums manipulierte eine Gruppe von Edelmetallhändlern von JP Morgan über einen Zeitraum von acht Jahren nicht nur die Preise für Gold und Silber an der COMEX, sondern auch für Platin und Palladium an der NYMEX:"Zwischen etwa Mai 2008 und August 2016 waren Smith und Nowak zusammen mit anderen Händlern der JPMorgan-Edelmetallabteilung an einem weit verbreiteten Spoofing-, Marktmanipulations- und Betrugssystem beteiligt", das "Zehntausende von betrügerischen Handelssequenzen für Gold-, Silber-, Platin- und Palladium-Terminkontrakte umfasste, die an den von der CME Group Inc. betriebenen Rohstoffbörsen New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) und Commodity Exchange Inc. (COMEX) gehandelt wurden."Die JP-Morgan-Kriminellen gaben gefälschte Aufträge für Edelmetall-Terminkontrakte ein (die sie vor der Ausführung stornieren wollten). Diese gefälschten Aufträge erzeugten "falsche und irreführende Informationen über das tatsächliche Angebot und die Nachfrage nach Edelmetall-Terminkontrakten", die dann "die Preise in eine Richtung trieben, die für die Aufträge, die sie auf der anderen Seite des Marktes ausführen wollten, günstiger war." Der New York Post zufolge "behauptete die Staatsanwaltschaft, dass die [JP Morgan]-Edelmetallabteilung unter Nowaks Aufsicht bis zu 50.000 gefälschte Geschäfte tätigte" und dass die globale Edelmetallabteilung wie ein organisiertes kriminelles Unternehmen arbeitete.Der Kollege von Nowak und Smith im Edelmetallhandel, Christopher Jordan, wurde am 15. September 2023 (ebenfalls vor dem US-Bezirksrichter Edmond Chang) wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem Spoofing-Fall an den Gold- und Silberterminmärkten verurteilt. Jordan wurde wegen Drahtbetrugs im Rahmen eines "Plans zur Manipulation der Gold- und Silbermärkte zu seinen Gunsten" zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt.Konkret war Jordan von 2006 bis 2009 Händler am Edelmetallschalter von JPMorgan in New York, wo er "beim Handel mit Gold- und Silber-Futures-Kontrakten an der Rohstoffbörse (COMEX) eine betrügerische Spoofing-Strategie verfolgte", indem er "Tausende von gefälschten Aufträgen.... in Bewegung setzte, damit er dann Aufträge auf der anderen Seite des Marktes ausführen konnte". Jordan wurde 2009 nach einer internen Untersuchung von JP Morgan entlassen.Obwohl Jordan im September 2019 vom Justizministerium auf der Grundlage derselben Anklageschrift wie Nowak und Smith angeklagt worden war, hatten Jordans Anwälte ein separates Verfahren für ihn erwirkt, mit dem Argument, dass er bei einem gemeinsamen Prozess mit Nowak und Smith kein faires Verfahren erhalten würde. Leider hat diese Taktik für Jordan keinen Unterschied gemacht, denn auch er wurde verurteilt - zu sechs Monaten Gefängnis. Wie die gefälschten Futures-Aufträge von Nowak und Smith erzeugten auch Jordans gefälschte Aufträge "falsche und irreführende Informationen über das tatsächliche Angebot und die Nachfrage nach Gold- und Silber-Terminkontrakten auf den Märkten".Der COMEX-Terminmarkt ist also nicht nur ein strukturell gefälschter Markt, auf dem das physische Angebot und die Nachfrage nach Edelmetallen niemals den Preis beeinflussen, weil mehr als 99,5% des Handelsvolumens bar abgewickelt werden, sondern man kann auch nicht darauf vertrauen, dass der bar abgewickelte Markt selbst die tatsächlich eingegebenen Aufträge von Long- und Short-Positionen wiedergibt, weil die Bullionbanken sogar die Nachfrage- und Angebotsabsichten dieser bar abgewickelten Geschäfte fälschen.Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Justizministeriums bezeichnete Nowak, Smith und Jordan als "einige der mächtigsten Händler auf den weltweiten Edelmetallmärkten". Sie hätten "ihre Positionen ausgenutzt", um "in ungeheuerlicher Weise die Preise zu ihren Gunsten zu manipulieren", was "das Vertrauen der Anleger in die Integrität unserer Rohstoffmärkte untergräbt"."Sie hatten die Macht, den Markt zu bewegen, die Macht, den weltweiten Goldpreis zu manipulieren", sagte der Staatsanwalt des Justizministeriums Avi Perry in seinem Schlussplädoyer. Die Verurteilung der drei Goldhändler von JP Morgan durch das Justizministerium war so bedeutend, dass das Justizministerium sie sogar in seinem Bericht "Fraud Section Year in Review 2022" (Betrugsabteilung Jahresrückblick 2022) thematisierte.