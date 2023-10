Warum sind alle chinesischen Banken aus der LBMA-Goldpreisauktion verschwunden?

Alle chinesischen Banken haben sich in bislang ungekanntem Ausmaß aus den LBMA-Goldpreisauktionen zurückgezogen. Dieser Ausstieg wurde von der LBMA, der FCA, den Mainstream-Medien, dem Auktionsverwalter ICE Benchmark Administration und von den chinesischen Banken selbst nicht kommentiert. Der Ausstieg der chinesischen Banken wirft die Frage auf, wie sich dies auf die Liquidität der Auktionen und die Preisfindung auswirkt, da die Auktionen nicht das Angebot und die Nachfrage nach Gold aus China widerspiegeln - dem weltweit größten Goldförderer, Goldimporteur und Goldverbraucher.Als die zweimal täglich stattfindende LBMA-Goldpreisauktion am 20. März 2015 eingeführt wurde, um das berüchtigte und manipulierte Londoner Goldfixing zu ersetzen, war eines der Mantras der London Bullion Market Association (LBMA) zu dieser Zeit, dass die neue, verbesserte Auktion eine erweiterte Liste von Teilnehmern umfassen würde, die über das alte "Gang of 5"-Kartell der Fixierer, nämlich Barclays, HSBC, Société Générale Scotia und Deutsche Bank, hinausgeht.Die Strategie bestand darin, die in Verruf geratene Londoner Goldfixing-Auktion abzuschaffen und die Banken, die die London Gold Market Fixing Limited betreiben, wieder in den Schatten treten zu lassen, während eine völlig neue singende und tanzende LBMA-Goldpreisauktion ins Leben gerufen wird. Diese neue Auktion würde unabhängig auf einer elektronischen Auktionsplattform verwaltet werden, aber die LBMA würde die "geistigen Eigentumsrechte" besitzen.Als Verwalter der LBMA-Goldpreisauktion wurde die ICE Benchmark Administration (IBA) ausgewählt. Die LBMA gründete am 1. Dezember 2014 ein Unternehmen mit dem Namen "Precious Metals Prices Limited", um die Rechte am geistigen Eigentum des LBMA-Goldpreises sowie die Rechte am geistigen Eigentum des LBMA-Silberpreises, des LBMA-Platinpreises und des LBMA-Palladiumpreises zu verwalten.Dieses Unternehmen "Precious Metals Prices Limited" wurde von der Geschäftsführerin der LBMA, Ruth Crowell, und der Rechtsberaterin der LBMA, Sakhila Mirza, gegründet, die beide noch immer Geschäftsführer dieses Unternehmens sind. Die umbenannte LBMA-Goldpreisauktion brachte auch eine wichtige regulatorische Änderung mit sich, nämlich dass der LBMA-Goldpreis eine regulierte Benchmark unter der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority (FCA) wurde.Im Vorfeld der Wiedereinführung des "gleichen alten Weins in einer neuen Flasche" im Februar 2015 sagte Finbarr Hutcheson, der damalige Präsident der ICE Benchmark Administration (IBA) - die den Zuschlag für die Verwaltung der neu gestalteten Auktion erhalten hatte -, dass "die Ausweitung der Anzahl der Teilnehmer an der Auktion die Transparenz und Robustheit der Daten, die zur Berechnung der Benchmark verwendet werden, erhöhen und eine bessere Darstellung des Marktpreises ermöglichen wird".In der gleichen Pressemitteilung fügte die damalige und jetzige LBMA-Geschäftsführerin Ruth Crowell hinzu, dass: "Ich freue mich über das große Interesse der Teilnehmer an der Einführung im März. Die Absicht und das Interesse sind sehr positiv und schaffen einen vielfältigeren Teilnehmerkreis, zu dem auch chinesische Banken gehören. Wir freuen uns darauf, am ersten Tag des LBMA-Goldpreises eine größere Anzahl von Teilnehmern zu haben."Als es darauf ankam, wurden nur Kartell-Insider wie Goldman Sachs und JPMorgan vom ersten Tag an zusätzliche direkte Teilnehmer an der Auktion, da keine chinesischen Banken vom ersten Tag an an den LBMA-Goldpreisauktionen teilnehmen durften, obwohl die Bank of China, die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und die China Construction Bank (CCB) in vollem Umfang zugelassen waren.Diese drei großen chinesischen Banken beteiligten sich jedoch in den Jahren 2015 und 2016 nach und nach an den täglichen LBMA-Goldpreisauktionen für "nicht zugewiesenes Gold". Die erste war das LBMA-Mitglied Bank of China Mitte Juni 2015. Dies war ein so bedeutsames Ereignis, dass die Finanzmedien weltweit von China über London bis New York und überall dazwischen ausführlich darüber berichteten. Am 16. Juni 2015 lobte die Financial Times diese Entwicklung wie folgt:"Eine chinesische Bank wird sich der Gruppe westlicher Banken anschließen, die an der Festlegung des Goldpreises in London beteiligt sind, wodurch der weltweit größte Verbraucher des Edelmetalls ein größeres Mitspracherecht erhält. Die Teilnahme der staatlichen Bank of China an der zweimal täglich stattfindenden Auktion, die von Goldminen und Verbrauchern als Benchmark genutzt wird, wird es dem internationalen Preis ermöglichen, Angebot und Nachfrage in China besser widerzuspiegeln, so die Bank.Obwohl China der größte Goldproduzent und -verbraucher der Welt ist, hat es nie eine wichtige Rolle bei der globalen Goldfixierung gespielt", sagte Yu Sun, Generaldirektor der Londoner Niederlassung der Bank of China. Die Aufnahme einer chinesischen Bank spiegelt die Verlagerung der Goldnachfrage nach Asien wider... Die direkte Beteiligung der Bank of China wird auch dazu beitragen, dass der chinesische Goldmarkt internationaler wird, sagte Yu."Am 30. Oktober 2015 schloss sich dann die zweite chinesische Megabank und LBMA-Mitglied, die China Construction Bank (CCB), der LBMA-Goldpreisauktion an - ein Ereignis, über das sogar das Wall Street Journal schrieb, das berichtete: "Die China Construction Bank Corp. wird die zweite chinesische Bank sein, die sich der Gruppe von Kreditgebern anschließt, die die Benchmark festlegt, mit der täglich Goldgeschäfte im Wert von Milliarden Dollar gehandelt werden."Der damalige Präsident der ICE Benchmark Administration (IBA), Finbarr Hutcheson, kommentierte die Aufnahme der CCB: "Wir freuen uns, die China Construction Bank als direkten Teilnehmer an der Goldauktion begrüßen zu dürfen. Der LBMA-Goldpreis hat in diesem Jahr eine höhere Grundliquidität erfahren, was dazu beiträgt, weitere neue Teilnehmer anzuziehen..."Am 11. April 2016 wurde dann bekannt gegeben, dass die dritte chinesische Megabank, die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - ebenfalls ein LBMA-Mitglied - ab dem 16. Mai 2016 an der LBMA-Goldpreisauktion teilnehmen wird. In einer Pressemitteilung erklärte die ICBC, dass: "China ist der größte Produzent und der zweitgrößte Verbraucher von Gold. Die Rolle der ICBC bei der Festsetzung der LBMA-Goldpreise ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Globalisierung des chinesischen Goldmarktes und wird Chinas Einfluss auf dem globalen Edelmetallmarkt weiter stärken."