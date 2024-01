Steigende industrielle Nachfrage nach Silber bedeutet Verschärfung des strukturellen Defizits (Teil 2/2)

Angesichts dieser erstaunlich vielfältigen und massiven Liste von Nachfragequellen für physisches Silber, insbesondere im Nicht-Investitions- und Nicht-Schmuckbereich, stellt sich die Frage, wie die bestehenden und begrenzten oberirdischen Silbervorräte ausreichen können, um das anhaltende strukturelle Silberdefizit auszugleichen, da die Silbernachfrage das Silberangebot durchweg weit übersteigt und dies auch weiterhin der Fall sein wird.Die Situation ist bereits kritisch, da die oberirdischen Silbervorräte bereits aufgezehrt sind. Im World Silver Survey 2023 (Seite 25 des Pdf) heißt es: "Interessant ist auch, dass die Defizite der Jahre 2021 und 2022 die kumulierten Zuwächse bei den oberirdischen Silberbeständen, die wir im Zeitraum von 2010 bis einschließlich 2020 gesehen haben, mehr als zunichte gemacht haben."Hier haben wir es also mit 11 Jahren akkumulierter oberirdischer Silbervorräte (von 2010-2020) zu tun, die durch zwei aufeinander folgende Jahre (2021-2022) mit Silberdefiziten zunichte gemacht werden. Dabei sind das Defizit von 2023 und die kommenden Defizite von 2024 und darüber hinaus noch nicht berücksichtigt. Die bekannten und gemeldeten oberirdischen Silberbestände umfassen hauptsächlich das Silber in den LBMA-Tresoren in London, das Silber in den COMEX-Tresoren in den USA und das Silber an der Shanghai Gold Exchange (SGE) und der Shanghai Futures Exchange (SHFE) in China.Der Bericht des Silver Institute's World Silver Survey (geschrieben im April 2023) geht weiter: "Wir sind der Meinung, dass die Vorräte vorerst ausreichen - allein die Londoner Gewölbebestände entsprechen immerhin mehr als einer Jahresproduktion der Minen. Da wir jedoch davon ausgehen, dass die Nachfrage das Angebot in absehbarer Zeit weiterhin übersteigen wird, wird ein Großteil dieser Bestände irgendwann aufgebraucht sein. Die Auswirkungen auf den Preis könnten durch eine mögliche Zurückhaltung der ETP-Inhaber bei der Liquidierung verstärkt werden."Es ist jedoch irreführend, wenn Metals Focus / Silver Institute behauptet, dass die Londoner Tresorbestände mehr als die Minenproduktion eines Jahres ausmachen". Dies liegt daran, dass 61% des Silbers, das sich nach offiziellen Angaben der LBMA in den Londoner Tresoren befindet, im Besitz von börsengehandelten Fonds (ETFs) ist und daher nicht zur Deckung der Nachfrage zur Verfügung steht.Bei diesen Londoner Tresoren handelt es sich um die Londoner Tresore der drei Sicherheitsunternehmen Brinks, Malca Amit und Loomis sowie um die Londoner Tresore der drei Banken JP Morgan, HSBC und ICBC Standard. Ende November 2023 befanden sich nach Angaben der LBMA 26.284 Tonnen Silber in den Londoner Tresoren der LBMA. Dies entspricht 845 Millionen Unzen und entspricht nach Angaben der LBMA "etwa 876.129 Silberbarren".Ende November befanden sich von diesen 26.284 Tonnen jedoch 16.028 Tonnen (61%) in mit Silber unterlegten börsengehandelten Fonds, die ihr Silber in London lagern, so dass nur 10.256 Tonnen (39%) Silber in den Londoner Tresoren verbleiben, die nicht im Besitz von börsengehandelten Fonds sind.Zum Beispiel hielt allein der iShares Silver Trust (SLV) am 14. Dezember 2023 441.470.716 Unzen Silber (13.731 Tonnen), von denen 338.294.463 Unzen (10.522 Tonnen) in den Tresoren von JP Morgan in London und 103.176.253 Unzen (3.209 Tonnen) in den Tresoren von JP Morgan in New York gehalten wurden. Diese 10.522 Tonnen SLV-Silber in London sind also ein Teil der 16.028 Tonnen, die von börsengehandelten Fonds in London gehalten werden.Von den 39% des in Londoner Tresoren gelagerten Silbers, die nicht von börsengehandelten Fonds gehalten werden, befindet sich ein Teil in zugewiesenen Silberbeständen des Vermögensverwaltungssektors, von Anlageinstituten, Family Offices und sehr vermögenden Privatpersonen usw. Das erhöht das jetzt verfügbare Angebot noch weiter.Es ist also irrelevant, ob in den Londoner Tresoren die Silberminenproduktion eines ganzen Jahres lagert, da ein Großteil davon von börsengehandelten Fonds und anderen Anlegern gehalten wird. Entscheidend ist vielmehr, wie viel von diesem Silber zur Deckung der jährlichen Nachfrage zur Verfügung steht. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es zwischen Juli 2021 und Ende 2022 einen enormen Exodus von Silber aus den LBMA-Tresoren in London gab, wobei netto 339 Millionen Unzen (10.550 Tonnen) Silber die Londoner Tresore verließen.Eine Wiederholung dieses Abflusses (z.B. 10.550 Tonnen) in der Zukunft wäre derzeit nicht möglich, da in den Londoner Tresoren in der Nicht-ETF-Kategorie nicht einmal so viel Silber vorhanden ist, um diese Nachfrage zu decken. Während der Abfluss von Silber aus London angeblich Anfang 2023 gestoppt wurde (und die Silberbestände in den Londoner Tresoren nach Angaben der LBMA von 840,9 Mio. Unzen im Januar 2023 auf einen Höchststand von 887,2 Mio. Unzen Ende September 2023 anstiegen), sind die Londoner Silberbestände seither wieder auf 845 Mio. Unzen Ende November gefallen.