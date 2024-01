Steigende industrielle Nachfrage nach Silber bedeutet Verschärfung des strukturellen Defizits (Teil 1/2)

In den letzten drei Jahren gab es auf dem physischen Silbermarkt ein erhebliches Ungleichgewicht, da die jährliche Silbernachfrage das jährliche Silberangebot überstieg. Dies ist ein Problem, denn wenn die Silbernachfrage größer ist als das Silberangebot, muss die zusätzliche Nachfrage (das Defizit) durch den Abbau der endlichen und begrenzten oberirdischen Silbervorräte der Welt gedeckt werden.Dieses Silberdefizit ist so hartnäckig und systematisch, dass es vom Silver Institute als "strukturelles Defizit" bezeichnet wird, d. h. als ein anhaltendes Defizit, das auf zugrunde liegende "strukturelle" Faktoren (technologische Fortschritte und eine stark wachsende industrielle Nachfrage) zurückzuführen ist, in einem Umfeld, in dem das Angebot (Minenproduktion und Recycling) nicht in der Lage ist, sich nach oben anzupassen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.Das Silver Institute ist ein Handelsverband mit Sitz in Washington D.C., der mit dem World Gold Council der Silberindustrie verglichen werden kann. Die Mitglieder des Silver Institute sind in erster Linie Silberbergbauunternehmen und Scheideanstalten. Die Daten des Silver Institute zur Silberversorgung und -nachfrage werden von der in London ansässigen Edelmetallberatungsfirma "Metals Focus" gesammelt und berechnet. Das Angebot-Nachfrage-Modell des Silver Institute / Metals Focus sieht im Wesentlichen wie folgt aus:Gesamtes jährliches Silberangebot = Silber aus Minenproduktion + SilberrecyclingJährliche Gesamtnachfrage nach Silber = Investitionsnachfrage + Schmuck-/Silberwaren-Nachfrage + alle Formen der industriellen NachfrageDas gesamte jährliche Silberangebot wird dann mit der gesamten jährlichen Silbernachfrage verglichen. Die Differenz wird als Marktbilanz bezeichnet, die negativ ist, wenn die Nachfrage > das Angebot, und positiv, wenn die Nachfrage < das Angebot ist. Eine bessere Bezeichnung für "Marktbilanz" wäre "Marktungleichgewicht". Ebenso wäre es für das Silver Institute besser, die Gleichung Angebot - Nachfrage zu definieren:Angebot (Minenangebot + Recycling + Abbau vorhandener Lagerbestände) = NachfrageDa das Silver Institute das Silberangebot im Jahr 2023 auf insgesamt 1,003 Mrd. Unzen (31.197 Tonnen) schätzt, davon 820 Mio. Unzen (25.505 Tonnen) aus Minen und 183 Mio. Unzen (5.692 Tonnen) aus dem Recycling, und die Gesamtnachfrage vom Silver Institute auf 1,143 Mrd. Unzen (35.551) geschätzt wird, beträgt das Defizit (bzw. das Marktungleichgewicht) im Jahr 2023 140 Mio. Unzen (4354 Tonnen) Silber.Dieses Defizit folgt auf die Jahre 2021 und 2022, in denen die Silbernachfrage um 81 Mio. Unzen bzw. 253 Mio. Unzen zurückging. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich das Jahr mit der zweithöchsten jährlichen Silbernachfrage aller Zeiten sein, nach dem Jahr 2022, in dem mit 1,27 Mrd. Unzen die höchste Gesamtnachfrage aller Zeiten verzeichnet wurde. Daher schätzt das Silver Institute, dass in den drei Jahren 2021, 2022 und 2023 ein kumulatives Silberdefizit von gewaltigen 474 Millionen Unzen (14.743 Tonnen) entstanden ist.Die Situation wird dadurch verschlimmert, dass die Silberförderung nicht nur nicht ausgeweitet wird, um die höhere Nachfrage zu decken. Sie ist sogar rückläufig. Laut Metals Focus wird erwartet, dass die weltweite [Silber-]Produktion im Jahr 2023 um 2% gegenüber dem Vorjahr auf 820 Mio. Unzen zurückgehen wird, was auf eine geringere Produktion in Mexiko, Peru und Argentinien zurückzuführen ist.Beachten Sie, dass die weltweite Silberproduktion die "primäre Silberproduktion" umfasst, bei der das primäre Metall, das aus Erzlagerstätten gewonnen wird, Silber ist, und die "sekundäre Produktion", bei der Silber bei der Gewinnung und Verarbeitung anderer Metalle wie Zink, Kupfer und Blei gewonnen wird. Der jährliche World Silver Survey des Silver Institute wird zwar im April eines jeden Jahres veröffentlicht, doch folgt im November jeden Jahres eine "World Silver Survey Interim Presentation", die aktualisierte Daten und Kommentare enthält.In seiner Pressemitteilung zur Zwischenbilanz 2023, die am 16. November 2023 veröffentlicht wurde, zitiert das Silver Institute Metals Focus (das die Daten für das Silver Institute erhebt) mit der Aussage, dass das strukturelle Silberdefizit bis 2024 und darüber hinaus anhalten wird: "Metals Focus ist der Ansicht, dass das Defizit auf dem Silbermarkt auf absehbare Zeit bestehen bleiben wird." Dieses Silberdefizit wird in erster Linie durch die massive und wachsende industrielle Nachfrage nach Silber verursacht.