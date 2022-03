Panik-Bewegungen & Silber als Achillesferse

Nickel erlebt einen Short-Squeeze und bringt eine chinesische Bank in Bedrängnis. Vorzeichen für das, was bei Silber noch bevorsteht? Auch Palladium und Gold haussieren. Die Risse im weltwirtschaftlichen und finanziellen Gebälk wachsen, eine globale Rezession wird immer wahrscheinlicher und Bankaktien fallen.Der Ukraine-Konflikt zieht Abenteurer an, was den Konflikt weiter anheizen wird. Im Gefolge dieses Brandherdes steigen die Preise auf breiter Front, Weizen um fast 100% in wenigen Wochen. Öl und Gas werden immer teurer, Deutschland leidet wegen hausgemachter Belastungen besonders stark.Sollte North Stream 1 noch abgeschaltet werden, womit Russland jetzt droht, erwarten uns noch höhere Preise. Russlands Währung verliert in einem Monat fast 80% gegenüber dem Dollar, auch der Euro verliert, d.h. alle Papierwährungen verlieren gegen Gold und Silber, wobei der US-Dollar noch vorn liegt. Bereiten Sie sich weiter vor.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)