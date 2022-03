Russisches Palladium und Platin - zu wichtig für Sanktionen

Vorsitzender - John Cullen, Johnson Matthey Plc (US/UK-Scheideanstalt)

Mitglieder - Vincent Domien, HSBC (Bank)

Thomas Kendall, ICBC Standard Bank (Bank)

Anton Down, Royal Bank of Canada (Bank)

Vikas Chamaria, T D Securities (Bank)

John Metcalf, BASF Metals Limited (Händler - beachten Sie, dass BASF die alte Engelhard übernommen hat)

Andy Daniel, Heraeus Metals Germany GmbH (deutsche Scheideanstalt)

Joe Stefans, MKS Pamp SA (Schweizer Scheideanstalt)

David Jollie, Anglo Platinum Marketing Ltd (Teil von Anglo American Platinum, Bergbauunternehmen)

Als die London Bullion Market Association (LBMA) am 7. März sechs russische Edelmetallscheideanstalten von den Londoner Good-Delivery-Listen für Gold und Silber ausschloss und damit neue Gold- und Silberbarren, die von diesen Scheideanstalten hergestellt wurden, für den Londoner Markt sperrte, blieb die Frage unbeantwortet, ob der Londoner Platin- und Palladiummarkt (LPPM) diesem Beispiel folgen und ebenfalls russische Edelmetallscheideanstalten von seinen Good-Delivery-Listen für Palladium und Platin ausschließen würde.Dies war mehr als eine theoretische Frage, denn zwei der Scheideanstalten, die von der LBMA von den Good-Delivery-Listen für Gold und Silber ausgeschlossen wurden, waren JSC Krastsvetmet (mit Sitz in Krasnojarsk) und Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals, und sowohl Krastsvetmet als auch Prioksky waren auch akkreditierte Scheideanstalten auf der Good-Delivery-Liste des LPPM für Platin und Palladium. Für die Leser des BullionStar-Blogs war dieses Rätsel LBMA - LPPM keine Überraschung, da wir am 28. Februar darauf hingewiesen haben:"Beachten Sie auch, dass die LBMA auch den Londoner Platin- und Palladiummarkt (LPPM) verwaltet und dass zwei russische Scheideanstalten sowohl auf der aktuellen LPPM Good-Delivery-Liste für Platin als auch auf der LPPM Good-Delivery-Liste für Palladium stehen, nämlich "The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant" und die "Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals" (auch bekannt als Krastsvetmet und Prioksky)."Erschwerend kommt hinzu, dass die CME Group (Betreiber der COMEX) mehr oder weniger die LBMA Good-Delivery-Listen kopiert und die sechs russischen Scheideanstalten auf den COMEX-Listen der "Approved Brands" hatte, was die COMEX am 7. März dazu zwang, dem Beispiel der LBMA zu folgen und dieselben sechs russischen Edelmetallscheideanstalten von diesen "Approved Brands"-Listen für Gold und Silber auszuschließen, während die Scheideanstalten Krastsvetmet und Prioksky auf der COMEX-Approved-Liste für Platin und Krastsvetmet auf der COMEX-Approved-Liste für Palladium blieben.Denn wie konnte die LBMA in London, wie sie in ihrer Pressemitteilung vom 7. März erklärte, die sechs russischen Scheideanstalten "mit sofortiger Wirkung" und "angesichts der Sanktionen des Vereinigten Königreichs, der EU und der USA" aussetzen, während ihre Schwesterorganisation, der LPPM in London, nichts gegen Krastsvetmet und Prioksky unternahm?Und wie konnte die Commodity Exchange (COMEX) ebenfalls am 7. März "mit sofortiger Wirkung" und "bis auf weiteres" den "genehmigten Status für die Gewährleistung und Lieferung" der sechs russischen Scheideanstalten für ihre Gold- und Silbermarken aussetzen, während sie Krastsvetmet und Prioksky auf ihrer Liste der genehmigten Platin-/Palladiummarken belässt? Bei der Antwort geht es natürlich um Geld und um die Tatsache, dass Sanktionen eine politische Waffe sind, die in heuchlerischen Sitzungen hinter verschlossenen Türen in der Londoner City und in Chicago/New York ignoriert werden können, wenn sie sich zu sehr auf den Gewinn auswirken.Wie Peter Hobson von Reuters in einem Artikel vom 8. März mit der Überschrift "Londoner Markt gibt Russlands Palladium grünes Licht und blockiert sein Gold" feststellte:"Der Londoner Platin- und Palladiummarkt (LPPM), ein Industrieverband, sagte, dass er die beiden russischen Scheideanstalten, die er akkreditiert, auf seiner "Good-Delivery"-Liste der Firmen, deren Material in London gehandelt werden darf, belassen werde. Händler und Analysten sagten, dass der Ausschluss der Palladiumscheideanstalten aus dem Londoner Handel die Sorgen um das russische Angebot, die die Preise auf Rekordhöhen getrieben haben, noch verstärkt hätte."Am 8. März veröffentlichte der LPPM auf seiner Website eine heuchlerische Pressemitteilung, in der es hieß:"LPPM Good Delivery Platin & Palladium UpdateAufgrund der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine hat der LPPM ihre Good-Delivery-Liste und die Sanktionen der USA, der EU und Großbritanniens überprüft. Nach dieser Überprüfung wurde beschlossen, keine Änderungen an der Good-Delivery-Liste vorzunehmen. Wir werden die Situation jedoch weiterhin beobachten und überprüfen."Mit anderen Worten: Aufgrund der, wie der LPPM es ausdrückt, "schrecklichen Ereignisse" in der Ukraine hat der LPPM beschlossen, nichts zu unternehmen, weil russisches Palladium und Platin zu wichtig sind, um sanktioniert zu werden. Am selben Tag veröffentlichte Reuters eine andere Version seines Artikels vom 8. März - der jetzt nur noch auf der NASDQ-Website verfügbar ist und den Titel "Russian refiners still OK to trade, says London Platinum and Palladium Market" trägt, in dem Peter Hobson Folgendes schrieb:"Nach einer Sitzung des Management-Komitees der LPPM... wird es keine Änderungen an unserer Good-Delivery-Liste geben", sagte die LPPM-Verwaltungsdirektorin Jane-Anne Wardley."Nun wissen wir also, dass es das LPPM-Management-Komitee war, das die Entscheidung getroffen hat, trotz der "schrecklichen Ereignisse" in der Ukraine "keine Änderungen" an den LPPM Good-Delivery-Listen vorzunehmen.Und wer oder was ist dieses LPPM-Management-Komitee? Auf der Seite des LPPM-Management-Komitees ist zu lesen, dass das es aus Vertretern von neun schwergewichtigen Unternehmen besteht, die auf dem weltweiten Platin- und Palladiummarkt tätig sind, von denen vier Banken sind. Diese 9 Unternehmen und ihre Vertreter sind:Anmerkung: Vincent Domien, jetzt bei HSBC, war bis zum 30. August 2019 Direktor von SocGen bei der London Gold Market Fixing Limited (dem alten London Gold Fixing).Sieben dieser Verwaltungsausschussmitglieder sind Vollmitglieder des LPPM, nämlich HSBC, ICBC Standard, Toronto Dominion (TD), Johnson Matthey, Heraeus, MKS PAMP und BASF Metals. Die beiden anderen, Royal Bank of Canada und Anglo Platinum, sind assoziierte Mitglieder des LPPM. Da es nur 14 Vollmitglieder des LPPM gibt, sind die anderen 7 Vollmitglieder des LPPM, die nicht dem LPPM-Management-Komitees angehören, vier Banken - Goldman Sachs, JP Morgan Chase, UBS und Standard Chartered Bank - und drei Edelmetallscheideanstalten - Metalor (Schweiz), Valcambi (Schweiz) und Tanaka Kikinzoku Kogyo (Japan).