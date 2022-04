Geldmengenwachstum verlangsamt sich rapide

Den saisonbereinigten Daten zufolge wuchs die Geldmenge M2 im Februar um 83 Milliarden Dollar. Der Januar wurde von 245 Milliarden Dollar auf 176 Milliarden Dollar nach unten korrigiert. Zweifellos verlangsamt sich das Geldmengenwachstum, ist aber noch weit von einer Kontraktion entfernt.Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die Geldmenge M2 mit 4,7% im Vergleich zum 6-Monats- und 12-Monats-Durchschnitt (8,9% bzw. 11%) recht stark zurückgeht.Wie unten zu sehen ist, ist die aktuelle Rate von 4,7% im Februar sogar unter den 10-Jahresdurchschnitt für Februar von 6,6% gefallen.Die Fed bietet nur wöchentliche Daten an, die nicht saisonbereinigt sind. Der Chart zeigt, dass die Erholung der nicht saisonbereinigten Geldmenge im Vergleich zur jüngeren Geschichte recht schwach ausfällt, insbesondere wenn man bedenkt, dass am 27. Dezember neun Wochen mit einem Anstieg der Geldmenge M2 zu Ende gingen.Der verstorbene Robert Wenzel vom Economic Policy Journal verwendete eine modifizierte Berechnung, um die Geldmenge zu verfolgen. Er verwendete eine 13-Wochen-Durchschnittswachstumsrate auf Jahresbasis, wie in seinem Buch "The Fed Flunks" definiert. Er verwendete speziell die wöchentlichen Daten, die nicht saisonbereinigt waren. Seine Analogie war, dass er, wenn er wissen will, was er draußen anziehen soll, das aktuelle Wetter wissen will und nicht die Temperaturen, die im Jahresdurchschnitt gemessen wurden.Das Ziel des 13-Wochen-Durchschnitts ist es, einige der unruhigen Daten zu glätten, ohne zu viele historische Daten einzubeziehen, die den Blick auf das Wesentliche verstellen könnten. Die durchschnittliche 13-Wochen-Wachstumsrate ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Verlangsamende Trends sind in rot und beschleunigende Trends in grün dargestellt. Das Geldmengenwachstum auf 13-wöchiger annualisierter Basis hat sich 16 Wochen in Folge beschleunigt. Jetzt ist es seit 7 Wochen in Folge gleichbleibend oder rückläufig.