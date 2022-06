Nationalbank Kasachstans meldet Anstieg der Gold- und Devisenreserven

Wie die kasachische Nationalbank in einer Pressemitteilung mitteilte, sind ihre Bruttowährungsreserven im April um 0,8 Prozent angestiegen und erreichten 33,4 Mrd. US-Dollar."Die Gold- und Devisenreserven stiegen aufgrund eines Ausbaus des Goldportfolios und des Eingangs von Geldern auf Konten des Finanzministeriums bei der Nationalbank. Das Goldportfolio vergrößerte sich um mehr als 200 Mio. US-Dollar durch den Kauf von Gold im Rahmen der Umsetzung des Prioritätsrechts. Die Auswirkungen der positiven Faktoren wurden teilweise durch den Abfluss von Geldern von Korrespondenzkonten der zweitrangigen Banken bei der Nationalbank ausgeglichen", heißt es in der Erklärung vom Montag.Die internationalen Reserven des Landes insgesamt, einschließlich der Vermögenswerte des Nationalfonds in Fremdwährung (52,5 Mrd. US-Dollar), beliefen sich Ende April auf 85,9 Mrd. US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de