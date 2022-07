Meridian Mining UK Societas: Neuer Fund - Dubiose Kursentwicklung

Meridian Mining gestern mit einem Update zu den laufenden Bohrungen: Link. Erneut ein sehr gutes Update, mit weiteren starken Entdeckungen.Auf der Nordwest-Verlängerung hat man erneut hochgradige Goldadern entdeckt, die sich über das VMS System legen. So ein Abschnitt mit 2,3 Metern mit 16,7 g/t Gold plus 2,20% Kupfer!Auf dem kürzlich identifizierten Fund C4A wurde 50 Meter entlang des Streiches ein weiterer starker Treffer über 10,7 Meter mit 1,8 g/t Gold plus 33,7 g/t Silber gelandet. Diese Neuentdeckung nimmt schon jetzt sehr spannende Formen an.Ein starkes Update von Meridian Mining mit soliden Ergebnissen in den Minen-Zonen, der Bestätigung der hochgradigen Gold-Strukturen im Nordwesten (Cabacal Northwest Extension) und dem neuen Treffer auf der C4A Discovery (Karte rechts unten).Das Unternehmen vergrößert und verbessert die Vorkommen mit so gut wie jeder Bohrung und es ist mittlerweile eindeutig, dass Cabacal nur ein Erzkörper von vielen entlang des kilometerlangen Trends ist.Das Explorationspotenzial ist weiterhin sehr gut und die Basis für die erste Mine wurde mit Cabacal gelegt.Verrückt und dubios bleibt die Kursreaktion der Aktie. Ich hatte darauf hingewiesen, dass es offensichtlich einen kanadischen Hedge-Fonds gibt, der die Aktie nach unten manipulieren möchte.Die Aktie startete gestern fester in den Handel, doch dann kam erneut Anonymous in den Markt und begann die Aktie unter Druck zu bringen:Diese Spielchen nerven gewaltig, doch ich denke der Short-Seller hat sich hier die falsche Firma ausgesucht.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.