Québec Nickel Corp. plant Kauf der Ecru-Liegenschaft von Orogen Royalties Inc.
09:55 Uhr | Minenportal.de
Québec Nickel Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen am 12. Dezember 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Orogen Royalties Inc. unterzeichnet hat. Demnach beabsichtigt Québec Nickel, eine 100-prozentige Beteiligung an der Liegenschaft Ecru im Cortez/Battle Mountain Trend im Lander County (Nevada) zu erwerben.
Das Grundstück Ecru besteht aus 112 Bergbau-Lode-Claims, die direkt von einer US-Tochtergesellschaft von Orogen gehalten werden. Es liegt nördlich des Pipeline-Cortez-Hills-Goldrush-Robertson-Lagerstättenclusters, einem der ergiebigsten Goldgebiete Nevadas. Zudem umfasst es Rechte an bestimmten zusätzlichen Grundstücken, die gemäß dem Bergbau-Unterpachtvertrag von Orogen mit Nevada Gold Mines LLC gehalten werden.
Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung beabsichtigt Québec Nickel, das Grundstück Ecru für einen Gesamtpreis von 505.000 $ zu erwerben, der wie folgt zu zahlen ist:
• 250.000 $, zahlbar bei Abschluss,
• 130.000 $ in Stammaktien von Québec Nickel zum Ausgabepreis von 0,125 $ pro Aktie bei Abschluss und
• 125.000 $ in Stammaktien von Québec Nickel, die innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum 10-Tage-VWAP der Aktien des Unternehmens zum Zeitpunkt der Ausgabe ausgegeben werden.
Darüber hinaus würde Québec Nickel Orogen eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 2,0% auf das Grundstück Ecru gewähren.
Der Abschluss der Übernahme des Grundstücks Ecru ist unter anderem von der Aushandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abhängig. Es kann nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen oder die Transaktion abgeschlossen wird.
Québec Nickel ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Projekten für kritische Metalle (Ni-Cu-Co-PGE) in Nordamerika spezialisiert hat.
© Redaktion MinenPortal.de
