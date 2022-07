Gold: Erneuter Vorstoß steht bevor!

Der Schuldenmarkt stand in den letzten Monaten kurz davor, zusammenzubrechen, was schnell dazu geführt hätte, dass das gesamte Finanzsystem zum Erliegen gekommen wäre und die Banken ihre Türen zugeschlagen hätten, die Geldautomaten nicht mehr funktioniert hätten usw. Dies ist der Grund für den massiven Ausverkauf an den Märkten, der sich auch auf die Rohstoffe ausgewirkt und den Dollar in die Höhe getrieben hat.Die Ankündigung vom Freitag, dass die EZB "unbegrenzte Anleihekäufe" tätigen wird, um den Schuldenmarkt zu stabilisieren, war daher eine sehr positive Entwicklung für die Märkte, denn es wird erwartet, dass andere Zentralbanken, einschließlich und vor allem die Fed, diesem Beispiel folgen werden, was die Märkte kurz- bis mittelfristig "aus dem Schneider" bringen wird.Das bedeutet, dass wir uns am Ende des Endspiels befinden, d.h. nach dieser letzten spektakulären Explosion, die zu einer Hyperinflation führen wird, werden die Kreditmärkte ohnehin auseinanderfliegen, wenn dieses jüngste Fiat-Experiment in einen schwelenden Trümmerhaufen zerfällt. An diesem Punkt werden sie ihr neues digitales Geldsystem einführen, das ein soziales Kreditsystem nach chinesischem Vorbild, einen digitalen Pass usw. beinhalten wird, und wenn man sich nicht an ihre Regeln hält, wie z. B. vollständig "geimpft" zu sein, wird man aus dem System ausgeschlossen.Dies wird das Mittel sein, mit dem sie die Einhaltung ihres Systems erzwingen, um ihre Ziele der Bevölkerungsreduzierung und -kontrolle zu erreichen. Da die Geldschöpfung nun vertikal ansteigt, um die Bestie zu füttern und zu verhindern, dass das System zusammenbricht, könnten wir nur noch Monate davon entfernt sein, und man sollte sich vor Augen halten, dass dies kein Zufall ist - es geschieht alles mit Absicht.In Anbetracht der steigenden Inflation in der jüngsten Vergangenheit ist es überraschend, wie stark der Goldpreis in den letzten Wochen gefallen ist, wie wir auf dem jüngsten 6-Monatschart sehen können, was jedoch größtenteils auf das vorherrschende risikoarme Umfeld und die damit verbundenen Nachschussforderungen zurückzuführen ist. Die Ankündigung der EZB vom Freitag dürfte jedoch zu einem raschen Stimmungsumschwung führen, der eine Erholung nach sich zieht, und wie wir im Chart sehen können, ist der Goldpreis in einer guten Ausgangsposition, da er die untere Begrenzung seines zwischenzeitlichen Abwärtstrendkanals in einem überverkauften Zustand erreicht hat.Der 3-Jahreschart von Gold macht zwei wichtige Punkte deutlich. Erstens: Da der jüngste Abwärtstrend des Goldpreises zu einer starken Unterstützung geführt hat, die sich der unteren Begrenzung der großen rechteckigen Handelsspanne nähert, die sich seit dem Höchststand im August 2020 gebildet hat, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis hier nach oben dreht.Zum anderen befindet sich der Kurs nicht in einem Bärenmarkt, da er nicht aus dieser Handelsspanne ausgebrochen ist, und wenn wir uns in Richtung Hyperinflation bewegen, könnte sich diese große Spanne als Konsolidierungsmuster in einem laufenden Bullenmarkt erweisen. Außerdem ist der MACD-Indikator stark überverkauft, so dass dies ein guter Zeitpunkt für einen Aufwärtstrend ist.Auf dem langfristigen 15-Jahreschart von Gold können wir sehen, dass die rechteckige Handelsspanne, die sich seit Mitte 2020 gebildet hat, entweder ein Konsolidierungsmuster oder ein Top sein könnte. Was am Freitag geschah, verspricht eine Erholung von der Unterstützung an der unteren Begrenzung der Spanne zumindest bis zu deren Oberseite.Die Unterstützung am unteren Ende dieser Spanne muss jedoch halten, denn wenn sie später infolge eines allgemeinen Marktzusammenbruchs aufgrund einer schweren Kreditkrise scheitert, würde der Goldpreis wahrscheinlich zusammen mit allem anderen abstürzen. Wenn die Zentralbanken jetzt eine Hyperinflation herbeiführen, dürfte Gold von der Spitze dieses Charts wegfliegen.