Russland will in diesem Jahr Yuan und andere "freundliche" Devisen im Wert von 70 Milliarden Dollar kaufen

Russland plant, in diesem Jahr Yuan und andere "freundliche" Währungen im Wert von rund 70 Mrd. USD zu kaufen und begründet dies mit den Sanktionen und dem Zustand des Rubels, wie Bloomberg berichtet. Es gibt auch den Vorschlag, diese neuen Yuan-Bestände zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, um Investitionen zu finanzieren, so Kitco News Moskau erwägt eine weitaus größere Umstrukturierung seiner Reserven, nachdem westliche Sanktionen etwa die Hälfte seiner Devisenreserven in Höhe von 640 Milliarden Dollar eingefroren haben, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen."In der neuen Situation ist die Anhäufung liquider Devisenreserven für künftige Krisen äußerst schwierig und nicht sinnvoll", zitierte der Medienbericht eine Präsentation, die für eine "strategische" Planungssitzung vorbereitet wurde, an der hochrangige Regierungs- und Zentralbankvertreter am 30. August teilnahmen. "Die eingefrorenen 300 Milliarden Dollar waren für Russland keine Hilfe, sondern wurden im Gegenteil zu einer Schwachstelle und einem Symbol für verpasste Gelegenheiten."Der russische Vorschlag wies jedoch auf eine mögliche Schwierigkeit beim Verkauf von Yuan-Beständen in der Zukunft hin, da dies eine "separate Vereinbarung mit China erfordern würde, die in einer Krise sehr schwer zu bekommen sein wird", so die Präsentation. In der Zwischenzeit haben andere "befreundete" Währungen ihre eigenen Risiken, wobei der Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate mit "hohen politischen Risiken" konfrontiert ist und die türkische Lira unter Abwertungsproblemen leidet, so das Dokument weiter.© Redaktion GoldSeiten.de