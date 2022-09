Silber droht weiter in Richtung der Unterstützung bei 15,56 USD zu fallen  Credit Suisse

Silber verbleibt aktuell in der Nähe seiner Jahrestiefststände. Wie FXStreet berichtet, rechnen die Ökonomen der Credit Suisse damit, dass das weiße Metall noch weiter in Richtung der Unterstützung von 15,56 USD je Unze fallen wird."Silber hält ein großes Top aufrecht und da der Markt immer noch unter der entscheidenden 61,8%-Retracement-Unterstützung der gesamten Aufwärtsbewegung von 2020/21 bei 18,65/15 $ liegt, erwarten wir aus Sicht der technischen Analyse einen weiteren Abwärtstrend in Richtung der Unterstützung bei 15,56 $", heißt es seitens der Bank.Der unmittelbare Widerstand liege weiterhin beim 55-Tage-Durchschnitt bei derzeit 19,55 USD. Ein Anstieg über das Niveau von 21,39 USD sei erforderlich, um das Top zu überwinden.© Redaktion GoldSeiten.de