Defla On-Defla Off-Unsinn nonstop

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Der US Geldmarktzinssatzes im USD liegt bei einer Basisrate von 3,0% bis 3,25% und die ganze Welt darf zitternd raten, wie schnell wie hoch, wie brutal er noch erhöht werden soll. Der Geldmarktzins im Euroraum liegt nun bei 2,0%. Weitere "Fedspeak"-Dramen dürfen erwartet werden. Um vorgeblich Anderes geht es derzeit, weil in 2 Richtungen, per Saldo nicht.Hier die 2 Narrative:A)Weil die FED die Geldmenge extrem schnell strafft, habe alles, was nicht dividendenstarke US- Industrie ist, keine Chance. Keine Chance also für Gold, Google, Apple, Microsoft, Silber ... Das wird untermauert durch gute Zahlen bei Caterpillar und Co. und schwacher guidance bei Apple und Co. und Gold ... zahlt keine Dividende.Dow JonesSPX 500NASDAQ 100GoldDiese Charts vom derzeit relativ Stärksten zum derzeit relativ Schwächsten zeigen klar, dass der Markt dieses Narrativ kauft.B)Energie muß gespart werden. Damit kauft der Markt aber genau das, was am meisten Energie braucht. Tech Aktien brauchen keine, Gold auch nicht.