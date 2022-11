Digitale glänzende Objekte

Bei Finanzkrisen geht es eigentlich um Vertrauen. Sie treten in der Regel dann auf, wenn Menschen das Vertrauen in Vermögenswerte, Institutionen oder Personen verlieren, die sie für vertrauenswürdig hielten. Ob das verlorene Vertrauen eine Folge der Krise oder ihre Ursache war, ist eine andere Frage. Aber beides scheint zusammenzuhängen. Manchmal ist das Vertrauen von Anfang an fehlgeleitet. Niemand hätte jemals glauben dürfen, dass Tulpen Wohlstand garantieren, aber viele intelligente Menschen taten es. In anderen Fällen ist das Vertrauen zunächst gerechtfertigt, aber die Ereignisse machen es zunichte - Ereignisse, die vielleicht erst viel später offensichtlich werden.Irgendwann wird der Schmerz über falsches Vertrauen so groß, dass wir anfangen, unser Vertrauen in alles um uns herum in Frage zu stellen. Wer könnte mich noch enttäuschen? Zum Glück handelt es sich bei den meisten Vertrauenskatastrophen um kleine, begrenzte Situationen. Aber sie können systemisch werden und ganze Systeme in Mitleidenschaft ziehen. All dies kam mir in den Sinn, als ich über den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX las.Seine Nutzer - von denen viele hofften, einem staatlich kontrollierten Finanzsystem zu entkommen - können nun nur noch hoffen, dass ein staatlich kontrolliertes Konkurssystem schließlich einen Teil ihres Vermögens zurückerhält (was für eine Ironie). Ich vermute, dass sie darauf noch lange warten werden.Ich habe nicht viel über Kryptowährungen geschrieben, weil ich, ehrlich gesagt, nie den Reiz verspürt habe. Ich bin nicht gegen das Konzept; ich verstehe das philosophische, libertäre Argument. Aber ich versuche immer wieder, einen "Anwendungsfall" zu finden. Ja, ich kann mich der öffentlichen/staatlichen Kontrolle meiner finanziellen Aktivitäten entziehen, aber das können auch alle Arten von schlechten Akteuren. Ich tausche die Probleme, die Fiatwährungen mit sich bringen, gegen eine andere Reihe von Problemen.Kryptowährungen können für Menschen in Schwellenländern mit problematischen Währungen außerordentlich nützlich sein. Aber wenn Sie in den meisten Industrieländern leben, waren die Volatilität und das Risiko von Kryptowährungen bisher größer als das Ihrer Landeswährung. Ja, der Dollar wertet aufgrund der Inflation ab. Das kann ich mit einer vernünftigen Planung in den Griff bekommen. Die Verwendung von Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung verändert einfach mein Risiko.(Anmerkung: Ich bin ein großer Befürworter von Blockchain-Ledger-Systemen, die viele andere Anwendungen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob Kryptowährungen die beste und beste Anwendung dieser Technologie sind). Die FTX-Episode ist interessant, weil sie etwas über das Risikoumfeld aussagt und darüber, wem Anleger ihr Geld "anvertrauen". Ich habe gezögert, darüber zu schreiben; allein das Ansprechen des Themas wird mich wahrscheinlich von allen Seiten angreifen lassen. Aber es ist wichtig, also ziehe ich meine Splitterschutzweste an und sage Ihnen, was ich denke.Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich zum ersten Mal mit der Idee der digitalen Währung in Berührung kam. Das war etwa 2012 auf einer Goldkonferenz. Ich hatte gerade meinen Vortrag über Wirtschaft und Märkte beendet, als zwei junge Leute mit einer Videokamera auf mich zukamen und fragten, ob sie mich zum Thema "Bitcoin" interviewen könnten. Ich hatte keine Ahnung, was sie meinten. Sie erklärten mir begeistert, dass es sich dabei um digitales Geld handelt, das von einer geheimnisvollen Person namens Satoshi erfunden wurde und das jeder erwerben kann, indem er einige mathematische Aufgaben löst.Ich kann das Wort "enthusiastisch" nicht genug betonen. Damit sollte Gold durch eine sichere, anonyme digitale "Währung" ersetzt werden. Sie würde die Regierungen davon abhalten, ihre Währungen zu entwerten und alle finanziellen Transaktionen anonym machen."Okay", antwortete ich, "das klingt innovativ". Und das war so ziemlich alles, was ich ihnen sagen konnte. Das war mir zu diesem Zeitpunkt völlig fremd. Und ja, ich hätte einfach 5.000 Dollar investieren und weitermachen sollen. (Leider war das weder der erste noch der letzte lebensverändernde Handel, den ich im Nachhinein vermissen werde. Hätte, würde, könnte...) Als ich mehr darüber erfuhr, verstand ich immer noch nicht, was daran so attraktiv sein sollte. Theoretisch bin ich genau die Art von Person, die eine nicht-staatliche Währung mögen sollte.Ich bin im Allgemeinen nicht glücklich mit Zentralbanken, ich schätze meine Privatsphäre, und ich vertraue (meistens) darauf, dass die Marktkräfte das liefern, was wir alle brauchen. Aus ähnlichen Gründen war ich früher ein ziemlicher Goldfan.Aber ich versuche, ein ethischer Pragmatiker zu sein. Ich fühle mich zu allem hingezogen, was funktioniert (wiederum innerhalb meines ethischen Rahmens). Wenn digitale Token tatsächlich als unsere Währung funktionieren und politische und Zentralbankmanipulationen verhindern könnten, wäre ich voll und ganz an Bord. Ich habe jedoch keine Beweise dafür gesehen, dass dies der Fall ist. Aus einer Vielzahl praktischer Gründe erfordert das Ersetzen von staatlich ausgegebenen Währungen, dass die Regierungen ihre Macht aufgeben, was sie natürlich ablehnen werden.Regierungen lieben Macht. Sie geben sie nicht so leicht ab, selbst relativ gutartige, marktfreundliche Regierungen nicht, ganz zu schweigen von den eher doktrinären, autoritären Staatsmännern. Das macht digitale Vermögenswerte nicht nutzlos; es bedeutet nur, dass es sich um Vermögenswerte und nicht um Währungen handelt.Hier kommt eine meiner größten Befürchtungen zum Vorschein. All die guten Absichten scheinen das Interesse von Regierungen überall an der Schaffung ihrer eigenen digitalen Währungen geweckt zu haben: Digitale Zentralbankwährungen (CBDC). Ich möchte wirklich nicht, dass meine Regierung in der Lage ist, alle meine individuellen Transaktionen zu verfolgen. Ich möchte nicht in einem Spionagestaat wie China leben, wo sie alles wissen und ein digitales Profil von mir erstellt wird.Ich möchte keinen sozialen Kreditscore, der dazu verwendet werden kann, mich zu kontrollieren. Ich befürchte, dass sich ein CBDC, von dem man uns versichert, dass es viele Vorteile hat, zu einem Social Credit Score nach chinesischem Vorbild oder zu einem Big Brother, der mich überwacht, à la 1984, entwickeln wird. Aber damit sind wir wieder bei der Vertrauensfrage und FTX.Bitcoin war die ursprüngliche Kryptowährung, aber inzwischen gibt es zahlreiche andere, jede mit ihrem eigenen Design und ihren eigenen Merkmalen. Allen gemeinsam ist, dass sie auf einer Art Blockchain-ähnlichem, verteiltem Hauptbuch existieren. Man "besitzt" sie nur in dem Maße, wie man es dem Netzwerk beweisen kann, und sie haben nur dann einen Wert, wenn man sie an jemand anderen übertragen kann. Und genau da liegt der Haken.Es ist schwierig, den erforderlichen Nachweis zu erbringen, da man dies auch anonym tun muss. Mehr als ein paar frühe Enthusiasten haben den Zugang zu ihren Bitcoins verloren, weil sie ihre Passwörter verlegt oder vergessen haben. Dies ist ein großes Risiko. Ohne digitale Anmeldeinformationen ist Ihr Vermögen weg. Man kann das Passwort nicht einfach zurücksetzen.Dies ist eine technologische Weiterentwicklung des Problems, das Goldbesitzer schon immer hatten. Sie haben einen wertvollen Gegenstand, den jemand leicht stehlen könnte. Wie können Sie es sicher aufbewahren und dennoch zugänglich machen, wenn Sie es brauchen? Für Gold kann man einen Safe kaufen, es im Garten vergraben oder in die Matratze stecken. Diese Methoden sind nur für relativ kleine Mengen praktikabel und auch nicht perfekt.