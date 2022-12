Ein Interview mit Keith Fitz-Gerald

Letzte Woche habe ich Ihnen meinen über 20-jährigen Freund Keith Fitz-Gerald von Keith Fitz-Gerald Research vorgestellt. Diese Woche, während meiner Reise in das viel zu kalte Denver, dann nach Dallas und schließlich nach Tulsa, um Thanksgiving mit der Familie zu verbringen, führten Keith und ich ein 45-minütiges "Interview" via Zoom. Vielleicht war es weniger ein Interview als vielmehr ein Gespräch zwischen zwei alten Freunden. Ich war überrascht, bei wie vielen Themen Keith und ich übereinstimmten, obwohl unsere wenigen Meinungsverschiedenheiten über das, was als Nächstes kommt, für eine tolle Debatte sorgten.Mein Team hat eine Abschrift unseres Gesprächs erstellt, von der einige Highlights unten zu sehen sind. Wie Sie sehen werden, ist Keith ein brillanter Stratege. Seine Gedanken bewegen sich in rasantem Tempo. Ich freue mich, dass Olivier und Ed den Schritt gewagt haben, mit Keith ein neues Forschungsunternehmen zu gründen. Hier ist das faszinierende Gespräch, das wir Anfang dieser Woche hatten...: Keith, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie als einen meiner engsten Freunde vorstellen zu können. Für diejenigen unter Ihnen, die Keith nicht kennen: Keith und ich sind seit mindestens 20 Jahren Freunde. Wir haben miteinander gekämpft und hatten einige tolle Abendessen und Mahlzeiten und einfach eine gute Zeit.: Das hatten wir.: Wenn wir heute Abend mit zwei oder drei Freunden zum Essen zusammensäßen, würde ich Ihnen eine der Fragen stellen, die ich Ihnen stellen würde: Was sehen Sie in der Makrowelt? Wo steht Keith Fitz-Gerald mit seinen Gedanken?: Nun, ich sage Ihnen etwas, John. In den über 20 Jahren, in denen wir uns kennen, ist es eine Ehre und ein Privileg, hier zu sein. Wenn Sie meine Frau, mit der ich seit 27 Jahren verheiratet bin, fragen, was ich da draußen in der Welt sehe, wird sie Ihnen sagen, dass ich auf einem anderen Planeten lebe und die Welt nicht so sehe wie alle anderen.: Das ist eigentlich eine sehr gute Sache.: Nun, das ist es. Ich meine, wenn man sich jetzt in der Welt umschaut, ist die Versuchung sehr groß, das Negative zu sehen, den Untergang und die Düsternis. All die Gründe zu sehen, warum wir keine Zukunft haben können. Aber in Wirklichkeit schaue ich auf die Mentoren, die mich früh geschult haben und die wie Sie weiterhin eine große Rolle in meinem Leben spielen. Und eines der Dinge, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist, dass Chaos immer Chancen schafft.Und wissen Sie was? Im Moment gibt es da draußen jede Menge Chaos. Das bedeutet, John, dass wir in ein neues goldenes Zeitalter des Investierens eintreten, wie ich es nenne. Die Leute denken nicht so darüber, aber ich glaube, dass es da draußen ist, dass es um die Ecke ist, und im Gegensatz zu dem, was die Leute glauben, ist es jetzt an der Zeit, zuzuschlagen.: Ich stimme zu, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt. Ich werde manchmal als Permabär bezeichnet. Und ich sage dann, na ja, Sie sehen sich mein Portfolio offensichtlich nicht an, denn ich bin zu 100% investiert, und es gibt eine Menge Dinge, die ich optimistisch einschätze. Ich bin nur nicht optimistisch, was den S&P 500 Index oder den NASDAQ Index Fund angeht.: Oh, nein, nein, nein, nein. Und das spricht für etwas, das wir sehr, sehr gut können. Und es ist sehr, sehr wichtig für die One-Bar-Ahead®-Forschung, für die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte. Wenn Sie einen Index kaufen wollen, ist das so ähnlich wie beim Kauf von Kabelfernsehen. Man muss den Angel-Kanal kaufen, um das zu bekommen, was man will, oder man muss das Unterwasser-Korbflechten kaufen, um den Doku-Kanal zu bekommen.Einen Index zu kaufen bedeutet also, die Nudeln an die Wand zu werfen. Und wenn man Glück hat, bleibt etwas hängen. Aber die Märkte von heute sind von Unternehmen geprägt, die dabei sein müssen, um zu gewinnen. Und man muss sein Vermögen konzentrieren. Ich kenne kein einziges Gebäude, das nach einer Diversifizierung benannt ist. Aber ich weiß von vielen Vermögen, die von Leuten aufgebaut wurden, die ihre Wetten konzentriert haben.: Wie wirkt sich der Blick auf eine mögliche Rezession auf Ihre Ansichten aus?: Ich glaube, wir befinden uns seit Januar letzten Jahres in einer Rezession. Und die Tatsache, dass sich die Wirtschaftstrottel nicht auf die Realität einigen können und die Definition ändern müssen, ist bezeichnend, denn es zeigt mir, dass sie nicht wissen, wovon sie reden. Ich glaube, die Fed hat schon vor langer Zeit den Überblick verloren. Sie haben eine Krise in der Entstehung verpasst. Sie haben mit Sicherheit eine vorübergehende Krise verpasst, die als eine der schlimmsten wirtschaftlichen Episoden der modernen Finanzgeschichte in die Geschichte eingehen wird. Das wird man noch in hundert Jahren untersuchen.Allein die Vorstellung, dass wir auf die Fed angewiesen sind, um das Problem zu lösen, ist also ein großes Problem. Die Fed hat kein Inflationsproblem, John. Die Fed hat ein Zinsproblem, sie hat ein Angebotsproblem, sie hat ein Steuerproblem. Denn solange die Regierung weiterhin Öl ins Feuer gießt, ist es so, als würde man Blut aus dem linken Arm nehmen und es in den rechten stecken. Sie können nichts tun. Sie können die Zinssätze erhöhen, bis die Kühe nach Hause kommen, aber das Problem nicht lösen.: Rezessionen sind per definitionem deflationär, und sie können uns in eine schwere Rezession stürzen, die Zinssätze auf fünf und die Arbeitslosigkeit auf fünf steigen lassen. Aber so viele Unternehmen wie Tesla sind in einer Ära von Null- oder Niedrigzinsen groß geworden und gestartet. Und wir werden jetzt herausfinden, wie gut es ihnen gehen wird. Sie müssen ihre Finanzstrukturen und ihre Arbeitsweise - ihre Kreditvergabe, ihr Marketing, ihre Geschäftstätigkeit - in einer Zeit ändern, in der die Zinsen um 3% oder 4% höher sind. Sie können diese 0%, 2% Geld nicht bekommen.