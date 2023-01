Goldstimmung: Platz für weitere Bullen

Letzte Woche schrieben wir über die Tendenz hin zu milden Korrekturen in den anfänglichen Phasen der Goldbullenmärkte. Korrekturen in Gold liegen tendenziell zwischen maximal 8% und 10%, während Korrekturen in den Goldbergbauaktien tendenziell auf 15% beschränkt sind. Eine Ausnahme besteht, wenn es zu einer vertikalen Erholung kommt, wie die vom Tief in Q4 2008 bei den Metallen und Bergbauunternehmen.Weder Gold noch die Goldaktien haben sich weit genug bewegt, um eine scharfe Korrektur zu erwarten, und diejenigen Indikatoren, die für die Stimmung relevant sind, haben nur einen moderaten Anstieg der bullischen Stimmung angesichts einer 300-Dollar-Erholung in Gold enthüllt. Ich habe bis Freitag gewartet, um diesen Artikel zu schreiben, weil ich dachte, ein großer Anstieg der Netto-Position der Spekulanten stünde bevor. Damit lag ich jedoch falsch.Gold wurde innerhalb von 6% seines Rekordhochs gehandelt, dennoch blieb die Netto-Position der Spekulanten unter 200.000 Kontrakten und weit unter der Position der 2022-Spitze, des 2019-Goldbreakouts und der 2016-Spitze. Am Dienstag lag die Netto-Position der Spekulanten bei 180.000 Kontrakten. Vor etwa neun Monaten, als Gold bei über 2.000 Dollar je Unze gehandelt wurde, lag sie bei über 300.000 Kontrakten. Während des Breakouts 2019 erreichte die Position fast 400.000 Kontrakte. (Chart von SentimenTrader.com mit meinen Anmerkungen).Wenn der Goldpreis steigt, nimmt die ETF-Nachfrage üblicherweise zu. Der untere Chart plottet den Goldpreis und die gehaltenen Unzen des GLD-ETF. Die Anzahl der Unzen, die im GLD-ETF gehalten werden, hat sich während dieser Erholung kaum verändert. Es bestand eine beschränkte Nachfrage vor dem Goldbreakout, 2019 und exzessive Nachfrage bis zur Goldpreisspitze im August 2020. (Chart von SentimenTrader.com mit meinen Anmerkungen).Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Markt korrigieren sollte. Silber, das diese Erholung anführte, hat sich in den letzten fünf Wochen kaum bewegt. Gold nähert sich festem Widerstand und eine Pause ist fällig. Das könnte bei 1.950 Dollar oder 2.000 Dollar Gold der Fall sein. Wenn sich Gold in einem neuen Bullenmarkt befindet, wird die Korrektur mild ausfallen, wie die Geschichte und einige Stimmungsindikatoren argumentieren. Es gibt keinen Grund, sich darüber zu sorgen, dass Gold zu überkauft ist oder die Goldbullen zu enthusiastisch sind.Wenn Gold mehr als erwartet korrigiert oder zwei Quartale lang Pause macht, wären negative Veränderungen der Fundamentaldaten der Grund. Beispielsweise die Wirtschaft, die der Rezession entgeht, und der S&P 500, der zurück auf sein Rekordhoch steigt. Während ich zwar erwarte, dass Gold sehr bald korrigieren wird, sehe ich keines dieser Dinge geschehen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 28. Januar 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.