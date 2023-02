Ein chaotischer Markt, vorerst

In diesen wöchentlichen Artikeln , von denen ich inzwischen weit über 1.000 geschrieben habe (plus 7 Bücher und zahlreiche Aufsätze und Artikel), geht es im Allgemeinen um zwei große Themen: die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Diese sind zwar miteinander verbunden, aber nicht dasselbe. Gute Nachrichten für das eine können (und sind oft) schlechte Nachrichten für das andere sein. In den letzten Artikeln habe ich meine Wirtschaftsprognose erläutert.Kurz gesagt, ich denke, dass die Fed die Zinsen noch 1 bis 2 Mal um 25 Basispunkte anheben wird, um den Leitzins auf mein ursprüngliches Ziel von 5% und mehr im letzten Jahr zu bringen. Diese Erhöhungen beginnen (langsam, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt) die Nachfrage zu dämpfen. Dies wird sich fortsetzen, denn die Inflation muss eingedämmt werden. Das wird die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession stürzen. Ich erwarte nichts, was mit dem Jahr 2008 vergleichbar wäre, aber die Chancen, dies schmerzlos zu überstehen, sind ziemlich gering.Aus wirtschaftlicher Sicht bin ich für 2023 also eher pessimistisch eingestellt. Heute werden wir mehr über meine Marktaussichten für das nächste Jahr oder so sprechen. Die Antwort könnte enttäuschend ausfallen, wenn Sie wollen, dass ich entweder bullisch oder bearisch bin. Ich bin keines von beiden, zumindest im Moment. Ich gehe davon aus, dass wir ein Jahr des "Durchwurstelns" erleben werden, mit Momenten des Schreckens und der Euphorie auf dem Weg zu relativ geringen Veränderungen. Das heißt aber nicht, dass wir über den Berg sind. Wie Sie sehen werden, könnte 2023 die Pause sein, die uns erfrischt... vor einem viel schlimmeren 2024.GMO-Mitbegründer Jeremy Grantham ist schon länger in diesem Geschäft als die meisten anderen. Das macht ihn nicht perfekt, aber er hat eine Menge Marktgeschichte aus nächster Nähe und persönlich erlebt. Seine Strategie besteht seit langem darin, während überteuerter Vermögensblasen und insbesondere während der von ihm so genannten "Superblasen" einfach nicht zu kaufen. Wenn man das erfolgreich tut, wird alles andere schon klappen.Der Schlüssel ist also, diese Superblasen richtig zu erkennen. Das ist leichter gesagt als getan, vor allem, wenn man sich gerade in einer solchen befindet. Historisch gesehen gab es im letzten Jahrhundert fünf davon: den US-Aktienmarkt 1929 und 2000, den japanischen Aktienmarkt 1989, den US-Immobilienmarkt 2006 und den japanischen Immobilienmarkt 1989. Alle endeten mit großen, lang anhaltenden Schmerzen. Jeremy sagt, der US-Aktienmarkt befinde sich derzeit mitten in einer weiteren solchen Superblase.Aber aufgepasst: mitten in einer Superblase. In seinem letzten Artikel spricht Jeremy darüber, dass diese Blase im Jahr 2022 zu platzen begann. Die Superblase ist zwar noch nicht völlig entleert, aber zumindest kleiner geworden, was bedeutet, dass die Risiken etwas geringer sind als noch vor einem Jahr. Dennoch ist der Weg nach vorne immer noch gefährlich. Hier ein Zitat aus dem jüngsten Bericht von Jeremy:"Die lange Liste der Dinge, die schief gelaufen sind, die zusammenwirken und dazu führen könnten, dass eine Komponente des Systems unter Stress zusammenbricht (vielleicht eine unerwartete Komponente), ist eine bedrückende Lektüre. Die Komplexität hat sich vervielfacht, und die Bandbreite der Folgen ist viel größer, vielleicht sogar noch nie dagewesen. Dennoch kann die Wahrscheinlichkeit eines größeren Rückgangs der US-Märkte von hier aus nicht mehr so hoch sein wie im letzten Jahr.Das Platzen der absoluten Übermutsblase liegt hinter uns, und die Aktien sind jetzt billiger. Aber aufgrund der langen Liste wichtiger negativer Faktoren halte ich anhaltende wirtschaftliche und finanzielle Probleme für wahrscheinlich. Ich glaube, dass sie sich leicht als unerwartet schlimm herausstellen könnten. Ich glaube daher, dass ein anhaltender Marktrückgang von zumindest erheblichem Ausmaß zwar nicht mehr so sicher ist wie noch vor einem Jahr, aber doch sehr viel wahrscheinlicher als nicht.Meine Berechnungen für den Trendwert des S&P 500, der um das Trendwachstum und die erwartete Inflation nach oben korrigiert wird, liegen bei etwa 3.200 bis Ende 2023. Ich halte es für wahrscheinlich (3 zu 1), dass er diesen Trendwert erreicht und in diesem oder im nächsten Jahr zumindest einige Zeit darunter bleibt. Das ist nicht das Ende der Welt, aber im Vergleich zum Goldlöckchen-Muster der letzten 20 Jahre ist es ziemlich brutal."Er beschreibt mehrere Faktoren, die die Abrechnung über das Jahr 2023 hinaus verzögern könnten. Einer davon ist der Präsidentschaftszyklus. Seit 1932 hat der 7-monatige Zeitraum von Oktober des zweiten Amtsjahres eines Präsidenten bis April des dritten Amtsjahres die gleiche Aktienmarktperformance wie die übrigen 41 Monate. Wir befinden uns jetzt in diesem Zeitraum.Warum sollte das so sein? Alle Präsidenten wollen wiedergewählt werden oder ihren gewählten Nachfolger wählen lassen, und sie wissen auch, dass die Wirtschaftspolitik Zeit braucht, um politisch vorteilhafte Effekte zu erzielen. Dies ist der Zeitraum, in dem der Markt solche Bemühungen vor der nächsten Wahl wahrnimmt. Das ist zumindest die Theorie. Diesmal wird es nicht unbedingt der Fall sein. Aber statistisch gesehen könnten die Anleger Anfang 2023 Gründe zum Kauf (oder zumindest zur Vermeidung von Verkäufen) sehen. Das ist nicht der einzige kurzfristige zinsbullische Einfluss. Hier ist wieder Jeremy:"Andere Faktoren, die auf einen langen oder verzögerten Rückgang hindeuten, sind die Tatsache, dass wir heute mit einem immer noch sehr starken Arbeitsmarkt beginnen, dass die Inflation anscheinend zu sinken beginnt und dass China sich hoffentlich von einer strikten Lockdownphase erholt, die sowohl seine inländischen als auch internationalen Geschäfte stark beeinträchtigt hat...