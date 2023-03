Adrian Day: Gold, die Fed, die US-Wirtschaft - Wie geht es weiter im Jahr 2023?

Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management, meinte, dass es im Vergleich zum letzten Jahr weniger Gewissheit darüber gibt, was die Fed tun wird. Seiner Meinung nach ist es jedoch ziemlich klar, dass sie die Zinssätze zumindest vorerst auf einem hohen Niveau belassen will. "Ich denke, die neue Botschaft der Fed ist offensichtlich, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden", erklärte er in einem Interview mit Investing News auf der PDAC. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir höhere Zinssätze sehen werden, aber sie werden immer wieder betonen, dass die Zinssätze so lange hoch bleiben werden, bis sich die Wirtschaft erholt."Dennoch erinnerte Day die Marktteilnehmer daran, dass die Fed die Zinsen recht schnell angehoben hat. Während die Auswirkungen in zinssensiblen Sektoren wie dem Automobil- und dem Immobiliensektor zu spüren sind, haben sich die Auswirkungen in weniger sensiblen Branchen noch nicht bemerkbar gemacht. "Die Zinssätze in den USA sind in weniger als einem Jahr von 0% auf 4,5% gestiegen. Das ist eine dramatische, dramatische Steigerungsrate der Zinssätze. Es ist sogar ein stärkerer Anstieg als unter dem ehemaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker", erklärte er. "Die Auswirkungen dieser Zinserhöhungen, die wir bereits hatten, sind in der Wirtschaft noch nicht zu spüren. Es ist wirklich wichtig, dass die Menschen das verstehen."In Anbetracht dieser und anderer Faktoren ist Day negativ für die US-Wirtschaft, aber optimistisch für Gold und Goldaktien. "Ich rechne mit einem stagflationären Umfeld. Ich denke, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleiten wird, bevor die Inflation vollständig unter Kontrolle ist. Wir werden also eine anhaltende Inflation haben - nicht unbedingt 10%, 12% oder 15% - aber eine anhaltende Inflation mit einer trägen Wirtschaft. Das ist Stagflation", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de